BILIĆ NAKON ŠPANJOLSKE NA POLJUDU: "Ne postoji savršena ekipa na svijetu, ali oni su najbolji"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je od 20:45 igrala protiv Španjolske na Poljudu u sklopu 4. kola skupine 3 elitne skupine Lige nacija, a rezultat je otišao na stranu Španjolske, 1:2 nakon što je za Hrvatsku zabio Perišić u 17. minuti, a Merino u 61. i 88. minuti za pobjedu. Od 81. je minute Hrvatska igrala s igračem manje jer je Perišić bio isključen zbog drugog žutog odnosno crvenog kartona.

Utakmicu je na press-konferenciji održanoj nakon susreta prokomentirao izbornik Hrvatske Slaven Bilić odgovaravši na novinarska pitanja.

Komentar utakmice?

Jako dobra utakmica, žao mi je što nismo uzeli barem bod jer smo to zaslužili, bili smo na malo od boda koji bi nam puno značio. Gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo dobri. Pripremali smo se kako je i pokojni Ćiro rekao: "U tami svoje kože". Za pobjediti ovakvog protivnika, trebaš dati sve od sebe, ne smiješ pogriješiti u dvjema prilikama, a uz to smo još dobili i crveni karton. Napravili smo jako doabr presing, oni su jako dobri u tom izlasku iz presinga.

Što Vas veseli iz ove utakmice?

Igra, u fazi ofenzive i defenzive, hrabrost, karakter, autoritet u kojem smo izlazili u prvom poluvremenu. To nije bila utakmica 50-50, oni su bolji od nas, a realno smo večeras imali šansi 70-30. Ima dosta igrača koji ne igraju u svojim klubovima, a na krucijalnim su pozcijama. Tri su utakmice protiv jakih protivnika bile, bila je cijela grupa virozna, to nisam spominjao jer nakon 7:0 nemaš što govoriti. Neki i danas nisu najbolje.

Je li to bio uzrok loše utakmice na Rujevici?

Ne znam što bih rekao. Rujevica se nije smjela dogoditi. Da su ovo bile prijateljske utakmice, jasno bi se vidjelo što se ne smije promijeniti, a što se mora mijenjati. Uvijek se sjetite ove dvije utakmice, očigledni su primjer kako se mora i kako se nikada više ne smije igrati.

Je li Jakić ono što ste tražili od Mišića?

On meni nikad nije bio sporan, zato je i ušao na Rujevici, polivalentan je, može igrati beka i veznog igrača, jako dobro čita igru, hrabar je. Bio je na pretpozivu jer nije imao dovoljnu minutažu. Kada je otišao u PAOK, prodisao je. Ima ono što nam nedostaje - enegrija. Zato je i ušao protiv Engleza kako bi se eliminirala katasrofa koliko se može i zato je danas krenuo od prve minute.

Je li bilo tenzija s Vaše strane?

Bilo je tenzija, naravno da je utakmica za sve bitna, oni su htjeli dobiti, značila im je utakmica. To je nogometni folklor, ali opet sam otišao ispred njihove svlačionice i čestitao svima. Najbolji ste i po malim stvarima, primjerice porovciranjima nakon kojeg je uslijedio crveni karton, ali ništa nije bilo ispod pojasa.

Što ste naučili?

Rujevica se ne može izbrisati, to je moje sada zauvijek, a s druge strane ne može biti čista lekcija i primjer. To sam rekao u teoriji. Ako iti malo pomisli da može biti drugačije i da je ovo standard, ne treba dolaziti. Platili smo veliku cijenu. Igrači na visokom nivou igraju godinama, zna se da se Rujevica ne smije dogoditi. Dva primjera koja se moraju pamtiti, pogotovo prvi. Ono što smo prošli u Rijeci u Hiltona i ovdje do Lava... Ne treba neka pamet da se shvati da se to ne smije ponoviti, ali ako je to cijena koja se treba platiti i da se nikada ne ponovi - u redu.

Je li Vam ovo najstresniji period?

Da, ali ne samo meni, nego i njima, ekipi i svim ljudima u reprezentaciji. Pokojni Andrija Kačić uvijek je govorio: "Zašto je ovo dobro?" Kod nas to mora biti ovaj dijametralno suprotni pojam koji se danas pokazao. Ako je angažman dobar, kreiraju se i neke druge šasne.

Jeste li ljuti na Cucurellu i na situaciju što je bilo s Perišićem?

On je fantastičan igrač i momak, dokumentarac o njemu je za plakati. Zna biti prgav, to te naljuti, ali to radi za ekipu i svim srcem, ali te iznervira.

Vidite li buduća neka krila u Reprezentaciji?

Nemamo krila, vidjeli ste što je bilo na Rujevici, svaki put isti daju golove. Moramo igrati uvijek isti nogomet, Šotiček i Šegečić su ta dva profila igrača, ali pokazalo se da možemo parirati i najboljima s ovim kadrom. Igrači će otpadati zbog igre, ponašanja i minuta u klubu, ali ne zbog godina. Opet su tri najstarija igrača bila najbolja, Modrić, Kovačić i Perišić koji je zabio gol i imao mrtvu šansu.

Koje su mane Španjolske?

Napravili smo više prilika nego Englezi prije nekoliko dana, ali oni nemaju jednu stvar na kojoj su slabi. Ima brza krila poput Yamala, a i Williams, nemaju neku konkretnu manu. Nekada ćeš zabiti gol iz kontre, prekida, uigrane šanse. Ne postoji savršena ekipa na svijetu, ali oni su najbolji.

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