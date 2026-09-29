BILIĆ NAKON PORAZA: "Loš rezultat, loš dojam, razočaran sam"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je od 20:45 igrala protiv Španjolske u Sevilli u sklopu 2. kola skupine 3 elitne skupine Lige nacija, a slavila je Španjolska rezultatom 4:1 odnosno golovima Yamala iz 2. i 63. minute, Pubilla iz 31. minute te Williamsa iz 89. minute. Za Hrvatsku je jedini pogodak zabio Beljo u 28. minuti.

Utakmicu je prokomentirao izbornik Hrvatske Slaven Bilić odgovaravši na novinarska pitanja.

Kako komentirate utakmicu?

- Loš rezultat, loš dojam, razočaran sam. Teška večer za nas, znali smo gdje dolazimo. Lako je naći opravdanje, a kada primiš gol u prvoj minuti, ne osjećaš noge. Ne sviđa mi se način na koji smo se branili, nije bilo žrtve ni kolektivnosti. S loptom je to izgledalo dobro, ali znali smo da su oni klase koji te kazne preko najboljih igrača.

Beljo je zabio i odmah smo primili gol?

- Taj se gol nije smio dogoditi, ne sviđa mi se kada im daju previše prostora između linija. Nismo se za to pripremali, trebali smo zatvrati te linije, izgledalo je loše.

Kako ste zadovoljni Beljom i Mišićem? Beljo se pokazao?

- Da, ne samo golom, znalo se da će on zabiti ako ima šansu. Htio sam ga vidjeti na nekoj utakmici kako se kreće, kako igra obranu i bio je dobar.

Slijedi Engleska na Rujevici?

- Da, nemoguće je odigrati sve utakmice na visokoj razini. Morat ćemo biti bolji i kompkatniji kako bismo mogli tamo tražiti rezultat.