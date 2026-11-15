Bilić otkrio tko ga je najviše iznenadio: "Nisam očekivao da igra ovako moćno"

Hrvatska i Češka večeras su od 20:45 na Opus Areni u Osijeku igrali utakmicu 6. kola skupine 3 najvišeg ranga Lige nacija, a Hrvatska je slavila rezultatom 2:1 odnosno golovima Perišića iz 2. minute i Majera iz 87. mintue.

Utakmicu je prokomentirao izbornik Hrvatske Slaven Bilić odgovaravši na novinarska pitanja.

Zaslužena pobjeda, kako ste vdijeli utakmicu?

- Dali smo gol odmah, nismo imali pravi neki ritam, a kasnije smo uspostavili kontrolu. U drugom smo poluvremenu bili jako dobri do gola, prijetili smo, to će doći. Momci s klupe odlično su odigrali i lijepo smo zaključili ovo. Prva utakmica nije bila toliko loša koliko onaj šok na Rujevici. U Splitu i Londonu morali smo nešto izvući, igrali smo dobro, ali sada je fokus na elitnom dijelu.

U 80. smo minuti imali 1:1. Što Vam je prolazilo kroz glavu?

- Morali smo puno prije riješiti utakmicu, ne čekati tako kasno. Nekada moraš uzimati mrvice kako bi pobijedio. Kada smo primili gol, brzo smo izjednačili i pobijedili.

Znate li tko je u vrhu napada, tko je "glavni"?

- Ta se priča odavno provlači, kao da su bolji kad uđu s klupe. Beljo nije zabio pogodak, a morao je, to se od njega očekuje.

Što Vam je bila najveća nedoumica?

- Kako ćemo se nositi u sredini terena, na popularno rečenoj šestici. Naravno da 7:0 nije bila realna razlika, dogodilo se. Takvih ekipa nema puno, nema ih previše. To ne bih nazvao nesigurnošću, danas smo igrali s trojicom iza kada smo imali posjed. Ne postoji puno ekipa kojima bismo se morali prilagođavati, a kada bude tako, prilagodit ćemo se. Bilo je turbulentno, bilo je uspješno, a onda smo doživjeli šokantnu sitauciju, patili smo, trpili, bilo nas je sram, ali nakon te utakmice pokazali smo karakter u Splitu. U Londonu smo mogli nešto uzeti, u Splitu smo morali, ali sigurno je da smo na dobrom putu. Današnji je dojam bio jako dobar.

Tko Vas je najugodnije iznenadio, a bio je najveća nedoumica?

- Ne znam, stvarno. Vušković možda. Nisam očekivao da igra ovako suvremeno, moćno... Gledam Brighton, znam mu obitelj, ali iznenadio me. Cijela je zadnja linija bila odlična, on i Ćaleta-Car pritišću i guše sve. Žao mi je što se ne mogu probati neki mladi igrači, dobro je da su tu i da su na treninzima. Dobro je što imamo to što nemamo u velikoj mjeri kao velike ekipe. S krilima možemo završiti utakmicu, Marco Pašalić i Perišić jako su dobri. Možemo igrati s trojicom u sredini terena. Veseli me atmosfera.

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