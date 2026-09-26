BILIĆ NAKON POBJEDE: "Igrači s najviše trke i energije su tri najstarija igrača"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je od 20:45 igrala u Pragu protiv Češke prvo kolo Lige nacija, a slavili su Vatreni rezultatom 1:2. Hrvatska je povela preko Modrića u 47. minuti, Karabec je izjednačio u 54. minuti, a pobjedu Vatrenima donio je Marco Pašalić u 77. minuti.

Utakmicu je prokomentirao izbornik Hrvatske Slaven Bilić odgovaravši na novinarska pitanja.

Kako ste vidjeli utakmicu?

Čestitam igračima na pobjedi, pogotovo jer je Liga nacija bitna, ne razlikuju se puno od onih utakmica koje su bile na SP-u, mislim da smo zaslužili pobjedu. Nedostajalo je udaraca iz vana, htjeli smo ušetati u gol, a to nije bilo moguće. Dvaput su neki igrači, primjerice L. Sučić, Modrić, Perišić trebali pucati, a nisu. Protivnik bi izišao pa bi se stvorio prostor, a ovako nisu izlazili ni na što. Dobro smo igrali, dominirali smo. Kada je izgledalo da ćemo dati drugi gol jer se sve odvijalao na njihovoj polovici, imali smo tehničke greške, dali smo im kontru i primili smo gol. Ušli smo u neku nervozu, imali su ozbiljnu šansu za 2:1, ali ipak smo zasluženo dali gol iz super akcije i momci s klupe dobro su reagirali. Super pobjeda za prvu utakmicu u novom mandatu.

Modrić je i sada zabio gol, a Kovačić je nastavio tamo gdje je bio u Torontu?

Ne volim isticati nikoga jer kolektiv uvijek izbaci nekoga, a uvijek će izbacivati njih dvojicu, oni su kao blizanci, znaju se. Kovačić je krilo u sredini terena, ne postoji igrač na svijetu kojeg on ne može proći, a Modrić je nama sve. Igrači s najviše trke i energije su tri najstarija igrača - Modrić, Kovačić i Perišić.

Koliko ćete mijenjati protiv Španjolske?

Mijenjat ćemo, ali treba jako dobro paziti, imamo jako puno kvalitetnih igrača, svi su jako dobri, svi zaslužuju priliku. Nije to matematika da se može znati tko će ući u 67 minuti na Rujevici ili u Splitu.