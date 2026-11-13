Bilić na Stivanju: „Trogir mi je taman – grad se čuva tako da ga razvijamo, a ne da izgubimo ono zbog čega ga volimo”

Na svečanoj proslavi Dana grada i blagdana sv. Ivana Trogirskog gradonačelnik Ante Bilić osvrnuo se na deset godina svojeg mandata, ostvarene projekte, probleme koji još čekaju rješenja i viziju razvoja Trogira. U središtu njegova govora bila je kvaliteta života građana, a kao najljepšu potvrdu smjera u kojem grad treba ići izdvojio je riječi jednog stanovnika: „Trogir mi je taman”.

Bilić je ispričao kako ga je prije nekoliko dana nazvao čovjek koji nije rođen u Trogiru, ali u njemu godinama živi i radi. Zbog poslovnog unapređenja odlazi na godinu dana u Zagreb, no nazvao je gradonačelnika kako bi mu rekao da mu se zapravo ne ide.

„Nije rekao da je Trogir savršen. Rekao je da je pronašao grad koji odgovara njegovu životu. Grad kojemu pripada, iako se u njemu nije rodio. Uspjeh grada ne mjeri se samo onime što smo u njemu izgradili. Mjeri se time koliko ljudi u njemu želi ostati, a još više time žele li mu se vratiti kada jednom odu”, poručio je Bilić.

Podsjetio je kako je prije deset godina cilj bio učiniti Trogir najpoželjnijim malim gradom na obali, istaknuvši da se kvaliteta života ne mjeri samo infrastrukturom, nego sadržajima, mogućnostima i osjećajem pripadnosti.

Kao primjere naveo je Kantun kulture, obnovu parka Garagnin, šetnice, igrališta i sportske prostore, naglasivši kako je smisao takvih projekata vratiti građanima prostore i sadržaje u kojima će uživati tijekom cijele godine.

„Ljudi ostaju zato što dijete ima mjesto u vrtiću, zato što nakon škole može na trening, u glazbenu školu, u park ili na predstavu. Zato što se u vlastitom gradu ima što raditi i u studenome, a ne samo u srpnju i kolovozu. Zato što se obitelj može nadati vlastitom stanu”, rekao je gradonačelnik.

Posebno se osvrnuo na odnos turizma i svakodnevnog života, upozorivši kako razvoj turističke ponude ne smije ići na štetu stanovnika.

„Turizam je važan za Trogir. Od njega žive brojne obitelji. Ali postoji granica koju grad mora znati postaviti. Turizam treba živjeti s gradom, a ne umjesto grada. Ako jednog dana u našoj jezgri ostanu samo apartmani, suvenirnice i stolovi restorana, možda ćemo imati izvrsnu sezonu, ali nećemo imati grad kakav želimo”, istaknuo je Bilić.

Govoreći o problemima koji još nisu riješeni, kao posebno osjetljivo pitanje izdvojio je projekt stanova za mlade obitelji, na koji se čeka gotovo devet godina. Iako je gradnja napokon u tijeku i približava se završetku, budući korisnici još čekaju ključeve.

„Roditelji nisu devet godina čekali nekakav predmet. Čekali su dom. U tih devet godina neki su dobili djecu, neki promijenili posao, a neki možda i odustali od života u Trogiru. Devet godina postupka nije devet godina na papiru. To je devet godina nečijeg života”, naglasio je.

Ukazao je i na problem vodoopskrbe na Drvenicima, dugotrajnost pojedinih administrativnih postupaka te činjenicu da regionalni centar za gospodarenje otpadom u Lećevici nije izgrađen ni nakon više od dva desetljeća.

Založio se za ozbiljnu decentralizaciju, uz poruku da ovlasti, sredstva i odgovornost trebaju biti na istome mjestu.

„Pravila moraju služiti ljudima. Ne ljudi pravilima. Kada građanin ne može dobiti zdravstvenu uslugu koja mu treba, kada ga brine stanje škole ili kada na otoku nema vode, on ne razmišlja o tome čija je to nadležnost. On želi rješenje. I ima pravo na to”, poručio je, pozvavši državu, Županiju i lokalnu razinu na zajedničko preuzimanje odgovornosti.

Osvrnuo se i na vlastiti desetogodišnji mandat, priznavši da nije uvijek bio u pravu te da bi neke odluke danas donijeli drukčije. Istaknuo je važnost spremnosti na učenje, promjene i slušanje građana.

Naglasio je kako se Trogir ne smije planirati samo do sljedećih izbora, već dugoročno, spomenuvši dokumente i razvojne planove koji sežu do 2040. godine. Među ključnim pitanjima budućnosti izdvojio je dostupnost stanova mladim obiteljima, skrb za starije, jednake uvjete života na Drvenicima i mogućnost povratka mladih nakon studija.

U govoru je istaknuo i važnost očuvanja zajedništva, unatoč različitim političkim stavovima i neslaganjima oko pojedinih projekata.

„Možemo se ne slagati bez neprijateljstva. Možemo raspravljati, a ne zaboraviti da ćemo se sutra opet sresti na rivi, u trgovini ili na tribinama. To je jedna od najvećih vrijednosti našega grada”, rekao je Bilić, zahvalivši gradskim vijećnicima, suradnicima, zaposlenicima gradskih ustanova i poduzeća te građanima koji svojim prijedlozima i kritikama sudjeluju u razvoju grada.

Posebne riječi zahvale uputio je ovogodišnjim laureatima, istaknuvši kako njihov doprinos nadilazi pojedinačne rezultate i priznanja.

Govoreći o budućnosti Trogira, podsjetio je i na nadolazeću 30. obljetnicu upisa grada na UNESCO-ov Popis svjetske baštine, koja će se obilježiti u prosincu sljedeće godine.

Naglasio je kako UNESCO-ova zaštita nije samo priznanje arhitekturi i povijesnoj baštini, nego i obveza očuvanja života u povijesnoj jezgri.

„Zaštićeni grad u kojem više nitko ne živi postaje kulisa, a kulisi ne trebaju ni gradonačelnik ni Stivanja”, poručio je, dodajući kako će prava vrijednost te obljetnice biti odgovor na pitanje hoće li Trogir i za trideset godina imati djecu u jezgri, svjetlo u prozorima zimi i susjede koji se poznaju.

Na kraju se ponovno vratio priči o čovjeku koji odlazi na godinu dana u Zagreb, izrazivši nadu da će se vratiti u Trogir.

„Ne zato što ovdje mora, nego zato što ovdje želi živjeti. Grad se ne čuva tako da ga zaustavimo. Grad se čuva tako da ga razvijamo, a da pritom ne izgubimo ono zbog čega ga volimo”, zaključio je Bilić.

„Ne moramo biti veliki grad da bismo ljudima pružili velik razlog da u njemu ostanu. Kada netko kaže 'Trogir mi je taman', ja u tome ne čujem poziv da stanemo. Čujem obvezu da nastavimo, da popravimo ono što još nije dobro i sačuvamo ono zbog čega nam je ovdje dobro”, poručio je gradonačelnik na kraju govora, uz čestitku građanima: „Na dobro vam došla Stivanja!”