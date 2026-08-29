BILIĆ I GRAF POD PRITISKOM Hajduk ide po četiri nova igrača, ali ima veliki problem

Hajduk nakon plasmana u Konferencijsku ligu želi dodatno osnažiti momčad, a na Poljudu su, prema dostupnim informacijama, spremni dovesti čak četvoricu novih igrača. Ipak, postoji ozbiljan problem, piše tportal.

Predsjednik Hajduka Ivan Bilić je nakon plasmana u Konferencijsku ligu najavio nova pojačanja, a svima je više nego jasno i zašto su potrebna.

Nakon odlaska Rokasa Pukštasa i vrlo vjerojatnog transfera Nike Sigura momčadi Gonzala Garcije jednostavno nedostaje širine za borbu na dva fronta.

Posebno je kritična situacija u veznom redu, gdje bi Hajduk trebao dovesti barem jednog igrača, dok se pojačanja očekuju i na krilnim pozicijama. Na Poljudu navodno već imaju određena imena na radaru, a financijski je situacija sada znatno povoljnija nakon plasmana u ligaški dio Konferencijske lige.

No, Hajduk nema puno vremena.

Iako prijelazni rok u SuperSport HNL-u traje sve do 7. rujna, UEFA-in rok za registraciju novih igrača za Konferencijsku ligu istječe već u srijedu, 2. rujna u 23:59.

To znači da Ivan Bilić i sportski direktor Robert Graf moraju ubrzati pregovore žele li nova pojačanja imati na raspolaganju već za europske utakmice. Nakon isteka roka promjene na UEFA-inom popisu moguće su samo u iznimnim okolnostima, poput teške ozljede igrača.

Hajduk zasad nije otkrio imena igrača koje želi dovesti. Ranije se spominjao Dženis Burnić, koji je trenutačno bez kluba, no jasno je da je najveća potreba u veznom redu, dok se očekuje i potraga za krilnim igračima.

Dakle, plan je jasan – Hajduk želi četiri nova igrača. Problem je što za njihovu registraciju za Europu ima tek nekoliko dana.