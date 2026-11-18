Tko su bili Liburni, kako su živjeli i zbog čega su u antičkom svijetu stekli glas iznimnih pomoraca, ali i opasnih gusara? Odgovore na ova pitanja donosi velika međunarodna izložba „Morem vođeni – Liburni i njihov svijet”, otvorena 11. studenoga u Gradskom muzeju starina „J. J. Winckelmann” u Trstu.

Riječ je o izložbi koja talijanskoj publici prvi put na ovakav način predstavlja kulturnu baštinu naroda koji je tijekom prapovijesti naseljavao sjevernu Dalmaciju i Kvarner. Posjetitelje očekuje više od tisuću izvornih arheoloških nalaza i odljeva predmeta iz hrvatskih i talijanskih ustanova, a izložba ostaje otvorena sve do 28. ožujka 2027. godine.

Prije rimske vlasti imali su razvijenu pomorsku kulturu

Liburni su pripadali najvažnijim prapovijesnim zajednicama istočnog Jadrana. Njihova se kultura razvijala od završetka brončanog doba, a njezina se obilježja mogu pratiti sve do kraja željeznog doba i uspostave rimske vlasti.

Njihov geografski položaj snažno je odredio način života. S jedne strane nalazili su se planinski lanci Dinarida, a s druge prostranstvo Jadranskog mora koje im nije predstavljalo prepreku, nego poveznicu s drugim kulturama.

Liburni su bili poznati kao vješti moreplovci, trgovci, ali i iskusni gusari. Plovili su duž istočne i prema zapadnoj obali Jadrana, prenoseći robu, znanja i ideje. Posebno su intenzivne kontakte održavali sa zajednicama na Apeninskom poluotoku, među kojima su bili Veneti, Piceni i Dauni.

Upravo su takve veze, osobito od 10. do 5. stoljeća prije Krista, pridonijele oblikovanju zajedničkog kulturnog prostora s obiju strana Jadrana. More je tako postalo ključan čimbenik razvoja liburnske kulture i njezine prepoznatljivosti.

Više od tisuću predmeta otkriva njihov svakodnevni život

Izložba u Trstu obuhvaća arheološku građu nastalu između 12. i 1. stoljeća prije Krista, odnosno razdoblje dugo približno jedanaest stoljeća.

Među izlošcima nalaze se fibule, odnosno drevne kopče za odjeću, različiti primjerci nakita, posuđe i brojni predmeti svakodnevne uporabe. Upravo takvi nalazi otkrivaju mnogo više od samih trgovačkih i pomorskih aktivnosti.

Oni pružaju uvid u način odijevanja, običaje, društvene odnose i kulturne utjecaje koji su oblikovali život stanovnika tadašnje istočne obale Jadrana.

Posebnu vrijednost izložbi daje činjenica da se predstavlja građa iz različitih muzejskih i drugih ustanova Hrvatske i Italije. Izvorne predmete prate stručna objašnjenja na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Liburni na sjeveru, Delmati u srednjoj Dalmaciji

Izložba je zanimljiva i zato što podsjeća na bogatstvo i raznolikost prapovijesnih zajednica koje su obitavale na području današnje Hrvatske.

Dok su Histri naseljavali područje Istre, a Liburni područje Kvarnera i sjeverne Dalmacije, u srednjoj Dalmaciji razvijala se zajednica Delmata, po kojoj je ime dobila rimska provincija Dalmacija.

Iako su te zajednice imale vlastita obilježja, njihovi svjetovi nisu bili potpuno odvojeni. Kontakti, trgovina, razmjena predmeta i kulturnih utjecaja oblikovali su prostor istočnog Jadrana stoljećima prije nego što su ga Rimljani uključili u svoj državni sustav.

Upravo zato izložba o Liburnima nije važna samo za proučavanje zadarskog i kvarnerskog područja, nego i za bolje razumijevanje šire prapovijesti istočne strane Jadrana.

Veliki zajednički projekt hrvatskih i talijanskih stručnjaka

Izložbu je organizirala Hrvatska zajednica u Trstu, u suradnji s Arheološkim muzejom Zadar, Odjelom za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Gradom Trstom i Gradskim muzejom starina „J. J. Winckelmann”.

Znanstvenu koncepciju i umjetnički postav osmislile su Martina Čelhar, Natalija Čondić i Morana Vuković, dok su kustosice izložbe Biljana Burazer i Filipa Jurković Pešić.

Ovaj projekt ujedno predstavlja završetak trilogije posvećene prapovijesnim kulturama istočnog Jadrana. Prva izložba, održana 2018. godine, bila je posvećena Japodima, druga je 2023. predstavila Histre, a sada je red došao na Liburne.

Uz izložbu su predviđena i tri stručna popratna događanja, a najavljeno je i izdavanje opsežnog kataloga na približno 250 stranica.

Izložba je besplatna i traje do proljeća 2027.

Svi zainteresirani za arheologiju, povijest Jadrana i kulturnu baštinu mogu posjetiti izložbu u Gradskom muzeju starina „J. J. Winckelmann”, na adresi Piazza della Cattedrale 1 u Trstu.

Izložba je dostupna od 12. studenoga 2026. do 28. ožujka 2027., a ulaz je besplatan.

Za ljubitelje (pra)povijesti to je prilika da na jednom mjestu upoznaju svijet naroda koji je morem povezivao obale Jadrana mnogo prije nego što je on postao dijelom Rimskog Carstva