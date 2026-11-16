Bili smo u Livajinoj pizzeriji o kojoj svi pričaju, pogledajte koliko smo platili pizzu i piće

Nakon uspješnog restorana Duje, Marko Livaja i njegova supruga Iris odlučili su proširiti svoj ugostiteljski posao. Njihov novi projekt je pizzerija Il Primitivo, otvorena u splitskom trgovačkom centru Joker, koja je već privukla pozornost brojnih Splićana. I dok je Livajino ime svakako dobar mamac za goste, nas je zanimalo ono najvažnije: kakve su pizze, koliko koštaju i vrijedi li se vratiti.

U Splitu, u kojem su cijene pizza posljednjih godina poprilično porasle, Il Primitivo nudi nešto pristupačniji jelovnik. Klasična miješana pizza stoji 7,95 eura, pizza s mortadelom i pistacijom 9,60 eura, dok je za nešto neobičniju crnu pizzu sa sipom potrebno izdvojiti oko 9,95 eura.

Upravo smo te tri pizze odlučile isprobati. Ekipa Dalmacije Danas u sastavu Marina Radoš i Tina Gotovac klizećim je uletjela u Il Primitivo kako bi provjerila što se krije iza velikog zanimanja za novu splitsku pizzeriju, kakav je ambijent i može li se ondje za manje od deset eura doista dobro pojesti. Evo što su zatekle.

Marina Radoš: Na početku ove amaterske gastro recenzije moram naglasiti da ovo nije plaćena reklama. Iris Livaja ne da nije platila reklamu, nego žena ne zna da postojim.

Zahvaljujući fotografijama koje ćete vidjeti u ovom članku, bit će vam jasno da smo u pizzeriju Il Primitivo upale incognito i bez profesionalnog fotografa, budući da smo pokušavale sakriti da mobitelima fotografiramo pizze. Naravno, paliti bljeskalicu usred pizzerije u kojoj jedu normalni ljudi bio bi zadnji trzaj neukusa.

Vjerujem da su svim ljudima dobre volje i zdrave pameti u ovom gradu već preko glave napolitanske pizze koje koštaju više od avionske karte za Napulj. I stoga je Il Primitivo idealan za takve ljude.

Dvije osobe se u Il Primitivu mogu najesti i solidno napiti za manje od 50 eura. Naš račun je bio 34€, a definitivno nismo imale namjeru štedjeti novac Rade Popadića, vlasnika ovog portala, nego potrošiti što više. Polovica računa je otpala na alkohol. 🙂

No, da napokon opišemo pizze o kojima bruji Split i šira okolica. Probale smo miješanu, crnu pizzu sa sipom i pizzu s mortadelom i pistacijom. Zadnju bih ocijenila najnižom ocjenom 7/10 i to isključivo jer mi je pun kufer pistacija, mortadelle i Instagram gastronomije svuda oko nas.

Ali preostale dvije pizze u Il Primitivu su bombonica. Miješana pizza ima doslovno okus one pizze koju ste morali zaslužiti kao dijete nekim odličnim uspjehom ili pobjedom na natjecanju. Bila je tu negdje prije nego su u grad stigle napolitanske pizze, partijaneri, turisti, pare i velike ambicije malih ljudi.

Tijesto je lijepo pečeno, dovoljno čvrsto, s nadjevom u kojem se šunka, sir, gljive i rajčica nadopunjuju bez međusobnog nadmetanja. Nema napuhanih rubova, egzotičnih sastojaka ni kulinarskih eksperimenata. 8.5/10

I crna pizza je fantastična i bit će odmor za vaše nepce ako ste ga posljednjih godina patili napolitanama od 20 eura po gradu. Crna pizza sa sipom priprema se na klasičnom tijestu, s nadjevom od sipina crnila i izdašnim komadima prave sipe. Tijesto je nešto čvršće i deblje, bliže rimskom nego napuljskom stilu. Okus mora jasno je izražen, ali nije agresivan, a začini ne prekrivaju okus sipe. Posebno je važno što sipa nije tek simboličan dodatak, nego jedan od glavnih sastojaka pizze. Ocjena 9/10

Posebnih 10/10 ide osoblju. Iris Livaja je pronašla fantastične radnike. Ljubazni su, simpatični, duhoviti i, što posebno cijenim, nenametljivi i dobro procjenjuju svoje goste. Naravno, i oni su nas nadamo se zaboravili budući da smo u pizzeriji bile deset dana prije ove objave.

Idite u pizzeriju Il Primitivo, nećete se pokajati. Hvala gospođi Iris što je pokrenula oslobođenje grada Splita od napolitana pizza koje, kako zaključismo, koštaju više od avionske karte Ryanairom za Napulj.

Tina Gotovac: Jedna opsesija sa Sicilije i tri pizze u Jokeru

Priznajem, nisam ljubitelj restorana u trgovačkim centrima. Ideja da između kupnje deterdženta, novih cipela i razgledavanja izloga sjednem na večeru ne uklapa se baš u moju definiciju gastronomskog užitka.

Zato sam bila poprilično skeptična kada je pao dogovor da s prijateljicom Marinom isprobam pizze u Il Primitivu, iza kojeg stoje Marko Livaja i njegova supruga Iris.

Međutim, kada sam ušla – o mamma mia!

Interijer je decentan, promišljen i odmjeren. Dovoljno elegantan, a opet dovoljno opušten. Nema kiča, pretjerivanja ni kopiranja restorana koji izgledaju kao da ih je sve uredio isti algoritam s Pinteresta. Iris je, barem što se mene tiče, napravila odličan posao. Molto bene!

Nakon analize interijera došao je red na pizze. Otvorile smo jelovnik, pogledale ponudu, pa cijene. Pogledale smo jedna drugu. Onda ponovno cijene.

„Nikad jeftinije palamudanje nismo imale”, zaključila je Marina, prisjećajući se našeg posljednjeg susreta u poznatom restoranu u centru grada koji nas je dobro opalio po džepu.

A kako naši susreti redovito uključuju analize ljubavnih odnosa, poslovnih drama i poruka na koje nikada nije trebalo odgovoriti, čini se da smo pronašle novo mjesto za sastanke našeg „kriznog stožera”.

Naručile smo tri pizze: miješanu, mortadelu s pistacijom i crnu pizzu sa sipom.

Krenimo od crne. Splićanima ta kombinacija nije nepoznata, posebno onima koji su probali kultnu crnu pizzu u Stobreču. Ja nikada nisam bila njezin veliki obožavatelj, pa me zanimalo hoće li Livajina verzija promijeniti moje mišljenje.

Nije ga potpuno promijenila, ali me ugodno iznenadila. Na pizzi nisu bili samo tragovi sipina crnila, nego i konkretni komadi sipe s finom morskom aromom. Bih li je ponovno naručila? Ne, ali isključivo zato što nisam ljubitelj kombinacije sipe i pizze. Moja ocjena je 8/10, dok kvaliteta sastojaka zaslužuje čistu desetku.

Miješana je, pak, položila test. Moja je teorija da kvalitetu pizzerije najbolje možete provjeriti naručivanjem najobičnije pizze. Ova je jednostavna, ukusna i bez nepotrebnog filozofiranja. Okusom me vratila u djetinjstvo, kada je odlazak u pizzeriju bio poseban događaj. Za čistu desetku nedostajala joj je nijansa, pa joj dajem 9/10.

Jesu li cijene pizza u Il Primitivu prihvatljive za splitske prilike? 🍕 Da, napokon normalne cijene pizza u Splitu! 👍 Cijene su korektne, ali najvažnija je kvaliteta. 💶 I dalje je to preskupo za jednu pizzu. 🤔 Nisam još bio/la, ali planiram otići. ❌ Ne privlači me, radije idem u druge pizzerije. Glasaj

A onda je na red došla mortadela s pistacijom. Moj favorit i apsolutni pobjednik večeri.

Tko me poznaje, zna da je moja opsesija tom kombinacijom odavno prešla granice normalnog. Nakon posjeta Siciliji bila sam uvjerena da više nikada neću probati tako dobru pizzu s mortadelom i pistacijom. Očito sam se prevarila.

Odlično tijesto, kvalitetna mortadela i bogat okus pistacije bili su dovoljni za čistu desetku. Zahvaljujući Iris i Marku, svoju opsesiju napokon ću imati gdje utažiti, a da ne moram odletjeti na Siciliju.

Nakon tri pizze i detaljne usporedbe sa splitskom konkurencijom, Marina i ja složile smo se da je Il Primitivo postavio visoku ljestvicu okusom, cijenama, ambijentom i uslugom.

A kako se najbolje rasprave ionako vode punog želuca, naše smo nastavile uz čašu prosecca.