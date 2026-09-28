BILI SMO OVDJE Tisuće ljudi stižu u Trilj po povoljne ulove: Prodaje se sve i svašta, a Nensi ponovno privlači pažnju

Ako vam treba nešto za kuću, odjeća, alat ili samo dobar zalogaj, ovih dana mnogi će vas uputiti u Trilj. Tradicionalni Mijovilski pazar ponovno je donio bogatu ponudu i sajamski šušur koji prati proslavu svetog Mihovila, zaštitnika grada. Bili smo na pazaru i mogli vidjeti doista svašta.

Od raznih prehrambenih proizvoda i posuđa do oruđa, zastava, šalova, majica i dresova – teško je ukratko pobrojiti što se sve nudi. Prodaje se čak i namještaj, pa poznata izreka "od igle do lokomotive" najbolje opisuje prizore koje smo zatekli.

Dolaze po povoljnu kupnju, ali i zbog tradicije

Stotine i tisuće ljudi dolaze na ovaj tradicionalni pazar kako bi pronašli nešto povoljno. Jedni traže odjeću i obuću, drugi kućanske potrepštine, posuđe ili alat, a mnogi jednostavno žele prošetati, razgledati ponudu i vidjeti što će im privući pažnju. Upravo taj spoj najrazličitijih proizvoda daje Mijovilskom pazaru posebnu draž. Na istom se obilasku može pronaći nešto za ručak, nešto za rad i nešto za dom.

No, nije sve ni u kupnji. Pazar je i mjesto susreta i razgovora, običaj koji mnogi ne propuštaju te važan dio proslave triljskog zaštitnika.

Nensi i njezin soparnik ponovno među glavnim atrakcijama

Među zapaženim prizorima našeg obilaska bila je i Nensi Očasić, koja je na pazaru pripremala soparnik. Svojom je vještinom i nadaleko poznatim specijalitetom ponovno privukla veliku pažnju posjetitelja. Poljičanka iz Gata, poznata i kao "kraljica soparnika", čuva tradiciju pripreme ove delicije po starinskom receptu, na kominu. Njezino umijeće već je dobro poznato posjetiteljima dalmatinskih manifestacija.

I u Trilju je pokazala zašto njezin soparnik privlači toliko zanimanja. Uz razgledavanje šarolike ponude, posjetitelji su mogli pratiti i pripremu jednog od najprepoznatljivijih specijaliteta poljičkog kraja, koji je dodatno obogatio gastronomsku ponudu pazara.

Niste stigli danas? Pazar se nastavlja i sutra

Mijovilski pazar održava se 28. i 29. rujna, pa priliku za obilazak, kupnju i uživanje u tradicionalnom sajamskom ozračju imate i sutra, u utorak. Sutra je ujedno središnji dan proslave blagdana svetog Mihovila i Dana grada Trilja. Svečana misa s procesijom počinje u 10 sati, a predvodi je mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić.