Bilandžić broji posljednje dane kao intendant HNK-a Split. Doznajemo kada će biti konstituirano novo Kazališno vijeće, a poznato je i tko je najveći favorit za predsjednika

Kako doznaje Dalmacija Danas, Grad Split, na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Šutom, sazvao je konstituirajuću sjednicu Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split koja će se održati početkom idućeg tjedna u Plavom salonu HNK-a. Na sjednici će se birati predsjednik i zamjenik predsjednika Kazališnog vijeća, a odluke koje će se donijeti mogle bi imati ključan utjecaj na budućnost splitskog kazališta.

Neslužbene informacije: Mihanović favorit za predsjednika

Prema neslužbenim saznanjima, Zvonimir Mihanović, svjetski priznati slikar i jedan od novih članova vijeća, mogao bi preuzeti dužnost predsjednika Kazališnog vijeća. Ipak, odluka još nije konačna i bit će poznata početkom idućeg tjedna. Ako se ove najave potvrde, to će otvoriti prostor za smjenu sadašnjeg intendanta HNK Split, poznatog glumca Vicka Bilandžića, kojeg je na tu poziciju postavio bivši gradonačelnik Ivica Puljak.

Na samom početku nove kazališne sezone Bilandžiću su, čini se, odbrojani dani, a splitska kulturna javnost iščekuje potvrdu novih smjernica u vođenju kazališta.

Tko imenuje i tko razrješuje intendanta?

Važeći Zakon o kazalištima (NN 23/2023) jasno propisuje kako intendanta nacionalnog kazališta imenuje i razrješava izvršno tijelo osnivača, i to na prijedlog Kazališnog vijeća. U slučaju HNK Split osnivač je Grad Split, a izvršno tijelo gradonačelnik.

Intendant se imenuje na mandat od četiri godine temeljem javnog natječaja, a kazališno vijeće provodi postupak najkasnije godinu dana prije isteka mandata. Ako osnivač ne reagira, ulogu preuzima Ministarstvo kulture, koje može imenovati vršitelja dužnosti.

Razrješenje je moguće i prije isteka mandata – primjerice ako Kazališno vijeće odbije godišnje izvješće intendanta – no zakon jasno propisuje i ograničenja te obvezu da intendant mora imati priliku iznijeti svoju obranu prije razrješenja.

Novi sastav i smjena starog vijeća

Podsjetimo, gradonačelnik Tomislav Šuta nedavno je imenovao nove članove Kazališnog vijeća: Sanju Erceg Vrekalo, Zvonimira Mihanovića, Lidiju Bekavac, Antoniju Tomas i Mariju Boban.

Ovaj potez uslijedio je nakon što je u srpnju razriješeno staro vijeće koje je postavio bivši gradonačelnik Ivica Puljak. Tada su s dužnosti razriješeni: Marina Kuzmanić Petreš, Natalia Tafra Bazina, Marin Kuzmić, Igor Vlajnić i Miro Nikolić.

Novi članovi dolaze iz različitih područja – od umjetnosti i pedagogije, preko prava i ekonomije, pa do politike. Upravo ta raznolikost trebala bi osigurati šire poglede u odlučivanju o budućnosti splitskog HNK-a.

Gradonačelnik Šuta i ranije je isticao nezadovoljstvo radom kazališta, upozoravajući na loše odnose i neučinkovito poslovanje. Zato se očekuje da će odluke novog vijeća, uz podršku gradonačelnika, donijeti značajne promjene.

Nova kazališna sezona pod znakom prekretnice

Ako Mihanović doista bude izabran za predsjednika vijeća, to će biti početak procesa koji će najvjerojatnije dovesti do smjene intendanta i otvaranja novog poglavlja u splitskom HNK-u. Promjene koje se spremaju nisu samo kadrovske, nego bi mogle odrediti i buduću programsku i financijsku strategiju kazališta.

Sve oči kulturne javnosti sada su uprte prema sjednici početkom idućeg tjedna – trenutku koji bi mogao označiti kraj jedne ere i početak nove, u kojoj će se odlučivati ne samo o ljudima, nego i o smjeru kojim će HNK Split koračati u godinama pred nama.