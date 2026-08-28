Bijelima prijete Ajax, Monaco, Atalanta i Brighton, evo tko sve može na Poljud

Nakon velikog slavlja u Poljskoj i plasmana u ligašku fazu Konferencijske lige, Hajduk sada čeka novi europski trenutak – ždrijeb koji će odrediti protivnike Bijelih. Uoči izvlačenja potvrđeno je svih šest jakosnih skupina, a splitska momčad smještena je u peti šešir.

Hajduk se u petom šeširu nalazi zajedno s Rigom, Jablonecom, Nordsjaellandom, Aarhusom i Inter Escaldesom. No pogled prema prva dva šešira jasno pokazuje da bi na Poljud ove jeseni mogla stići neka iznimno zvučna europska imena.

Ajax, Monaco, Atalanta...

U prvom šeširu nalaze se Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco i Copenhagen. Riječ je o klubovima među kojima se nalaze potencijalno najatraktivniji Hajdukovi protivnici. Ništa manje zanimljiv nije ni drugi šešir. U njemu su Midtjylland, Crvena zvezda, Gent, Panathinaikos, Pafos i Brighton. Posebno bi zanimljivi bili mogući dvoboji s Crvenom zvezdom, Panathinaikosom ili engleskim Brightonom, dok bi Hajduk protiv Pafosa mogao dobiti priliku za novi susret s klubom s kojim je već imao europsku priču.

Treći šešir čine Lugano, Getafe, KuPS Kuopio, Twente, Lincoln Red Imps i Borac, dok se u četvrtom nalaze Sint-Truidense, Brann, Hearts, Kairat Almaty, Trabzonspor i Universitatea Craiova.

Hajduk u društvu šest klubova petog šešira

Uz Hajduk su u petom šeširu Riga, Jablonec, Nordsjaelland, Aarhus i Inter Escaldes, dok šesti šešir čine Thun, CSKA Sofia, Kauno Žalgiris, Mjällby, Iberia Tbilisi i Egnatia. U ligaškoj fazi Konferencijske lige svaki će klub odigrati šest utakmica protiv šest različitih protivnika, po jednog iz svakog jakosnog šešira. Tri susreta igrat će se kod kuće, a tri u gostima.