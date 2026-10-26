Bijeli vodili 0:2 pa upisali remi

Hajduk je danas s početkom od 18 sati igrao protiv Istre 1961 na Aldo Drosini utakmicu 11. kola SuperSport HNL-a.

Prvi ovosezonski susret između Hajduka i Istre 1961 odigran je 9. kolovoza na Poljudu, u okviru 2. kola, a završio je rezultatom 2:2.

Glavni je sudac utakmice bio Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagali su mu Ivan Starčević iz Bjelovara i Ivan Mihalj iz Velike Gorice, a četvrti je sudac bio Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR je sudac bio Fran Jović iz Zagreba, a asistent VAR suca Luka Pušić iz Zagreba.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

90'+9 - Kraj susreta na Aldo Drosini.

90'+4 - Fayad je poslao fantastičnu loptu prema Šegi koji je bio u zaleđu.

90'+3 - Ubacio je Hrgović, preletjelo je šesnaesterac.

90'+1 - Hrgović je ubacio iz slobodnog udarca, Hadžikadunić je poslao loptu pored gola nakon udarca glavom.

90' - Igrat će se još najmanje 8 minuta sudačke nadokande.

89' - Albarracina je zamijenio Momoh.

85' - Šutirao je Huram, prohujalo je pored vratnice.

84' - Škafarić-Žužić ostavio je loptu za Hrvatina koji je pucao preko gola.

83' - Huram je zamijenio Šotičeka, a Dendoncker Dalissona.

81' - Izjednačila je Istra: izvođač je bio Frederiksen koji je matirao Silića - vratar Hajduka pogodio je stranu, ali nije uspio obraniti.

78' - Silić je obranio pokušaj Škafarić-Žužića i odbio u korner nakon kojeg je Gabrić povukao Nasraouija za dres i Istra je imala kazneni udarac.

76' - Utakmica je nastavljena. Martín je zamijenio Bambu, a Gabrić Acapandiéja.

73' - Prekid utakmice u Puli zbog Torcidine bakljade.

72' - Napala je Istra, bilo je opasno, no obranili su se Splićani.

71' - Hrgović je ubacio, a Hadžikaduniću je malo nedostajalo da skrene loptu i poveća prednost Bijelih.

70' - Požutio je Kablar.

69' - Ozlijeđenog Marešića zamijenio je Van Hoorenbeeck.

67' - Šego je u situaciji 1 na 1 pogodio Kolića.

66' - Istra je smanjila prednost: Frederiksen je dodao Jaganjcu kojeg Hadžikadunić nije najbolje čuvao i zabio je za 1:2.

64' - Bamba je izborio slobodni udarac na 20 metara.

63' - Pucao je Ahmeti, pogodio je vanjski dio mreže.

60' - Škafar-Žužić zamijenio je Rozića, Kablar Hodžića, a Ahmeti Isaaca.

57' - Ubacio je Hrgović, Kolić je bio prvi na lopti.

54' - Hajduk je udvostručio prednost: nakon što je Fayad poslao loptu u šesnaesterac, Šego je uspio stići loptu i poslati je u mrežu za 0:2.

53' - Šego je nakon dodavanja Šotičeka izgubio loptu u kaznenom prostoru.

51' - Požutio je Albarracin zbog faula nad Šotičekom.

50' - Šego je izborio slobodni udarac koji je i izveo, ali Kolić je uhvatio loptu.

49' - Šotiček je proslijedio do Marešića, on dodao Dalissonu koji je produžio do Bambe čiji je udarac otišao preko gola.

48' - Pucao je Šotiček, nisko i iskosa u suprotni kut, Kolić se opružio i odbio u korner.

47' - Lopta je stigla do Hrgovića koji je proslijedio do Šotičeka, no nije je najbolje zahvatio.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme bez izmjena u sastavima.

45'+2 - Kraj prvog poluvremena.

45' - Igrat će se minuta sudačke nadokande.

39' - Jaganjac je srušio Fayada, a potom je zaiskrilo između Jaganjca i Šege jer je Jaganjac prigovarao Fayadu, a naposljetku su obojica dobili žuti karton.

33' - Šutirao je Hadžikadunić, preko grede.

30' - Pucao je Bamba, visoko preko gola. U istoj je minuti požutio Hodžić zbog prekršaja nad Šotičekom.

27' - Zaprijetili su Šotiček i Dalisson, ali oba je puta Kolić obranio nemoguće i spasio domaćine,

14' - Ponovno je Šego bio u prilici, ali zapeo je i pao.

12' - Požutio je Hadžikadnić.

10' - Šutirao je Šego, otišlo je preko gola, no svakako je bio u zaleđu.

7' - Ubacio je Hrgović i izborio je udarac iz kuta iz kojeg je Hajduk poveo: nakon što je lopta stigla do Marešića, on je prebacio prema Fayadu koji je škaricama pospremio loptu u mrežu za 0:1.

1' - Krenula je utakmica, a Istra je prva zaprijetila, Frederiksen je pucao, a Marešić obranio.

ISTRA 1961: Kolić - Hrvatin, Nasraoui, Kumar, Šepić - Frederiksen, Hodžić, Albarracin, Rozić - Isaac, Jaganjac Klupa: Paus-Kunšt, Goričan, Ahmeti, Ukich, Celija, Škafar-Žužić, Kablar, Brajković, Momoh, Kadušić HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Hadžikadunić, Hrgović - Del Moral, Fayad - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Livaja, Raçi, Šutalo, Melnjak, Dendoncker, Brruti, Huram, Martìn