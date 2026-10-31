Bijeli visokom pobjedom na Poljudu učvrstili prvo mjesto; Poljud se pjesmom oprostio od Miše Kovača

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Gorice na Poljudu u okviru 12. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Bijeli visokom pobjedom od 5:0. U strijelce su se upisali Huram u 22. minuti, Bamba u 33., Martin u 38. i 50. minuti te Šutalo u 70. minuti.

Gorica i Hajduk prvi put u ovoj sezoni susreli su se 16. kolovoza u Velikoj Gorici, a Bijeli su tada slavili s 2:1. Na samom početku susreta Hajduk je u vodstvo došao golom Šege, izjednačio je Bogojević iz kaznenog udarca da bi novo vodstvo i pobjedu Hajduku donio Livaja u 87. minuti utakmice.

Glavni je sudac utakmice bio Filip Dragašević iz Zagreba, pomagali su mu Kristijan Novosel iz Valpova i Kruno Šarić iz Županje, a četvrti je sudac bio Ivan Vukančić iz Benkovca. VAR je sudac bio Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Luka Pušić iz Zagreba.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

90'+4 - Nakon završetka susreta, službeni je spiker Poljuda obavijestio navijače da je preminuo Mate Mišo Kovač, a Poljud se pjesmom "Noćaš ćemo zemlji ko materi reći" te "Ja ne mogu drugo nego da ga volim".

90'+3 - Kraj susreta.

90' - Igrat će se dvije minute sudačke nadoknade, a Hadžikadunić je požutio zbog prekršaja.

87' - Melnjak je izborio korner, izveo ga je Šutalo, a glavom je pucao Hadžikadunić čiji je udarac obranio Josipović.

85' - Lacouxa je zamijenio Moustapha.

80' - Pucao je Dendoncker, otišlo je preko grede.

79' - Melnjak je pucao glavom, otišlo je pored vratnice.

75' - Brruti je zamijenio Martina.

74' - 11 476 prati današnju utakmicu.

73' - Pavičića je zamijenio Brodić.

70' - Golijada na Poljudu: nakon što je dobio loptu na desnoj strani, Šutalo je pokušao pucao, odbilo se, a nakon odbijanca je pospremio loptu u mrežu za 5:0.

68' - Melnjak je zamijenio Hrgovića.

65' - Livaja je izgubio loptu, Kavelj je pucao, obranio je Silić, a u nastavku je akcije Hrgović skinuo loptu s gol-linije.

63' - Acapandieja je zamijenio Hodak, Bambu Šutalo, a Hurama Šotiček. Bamba je netom prije toga dobio žuti karton zbog simuliranja.

62' - Martin je bio blizu trećeg pogotka nakon što je Livaja ubacio, pucao je pod gredu, a Josipović je obranio vršcima prstiju i odbio u korner.

55' - Požutio je Cvijanović, a onda su Kavelj i Bakić zamijenili Pranjića i Frigana.

54' - Bogojević je pucao iz daljine, otišlo je pored vratnice.

50' - Novi pogodak u mreži Gorice: nakon što je prošao po lijevoj strani, Huram je dodao Martinu koji je zabio drugi pogodak za visokih 4:0.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme, Mijić je zamijenio Ercega.

45'+3 - Poluvrijeme.

45' - Igrat će se dvije minute sudačke nadokande.

44' - Pavičić je uzeo loptu Dendonckeru, ali nije bio precizan.

38' - Bijeli su utrostručili vodstvo: nakon što je oduzeo loptu i sjurio se prema vratima, Martin je poslao loptu u dalji kut za 3:0 i prvijenac u Bijelom dresu.

36' - Hajduk vodi 2:0: nakon VAR provjere, utvrđeno je da se Bamba nije nalazio u zaleđu.

34' - Zatresao je i Bamba mrežu, no signalizirano je zaleđe.

32' - Pokušao je Erceg podvaliti loptu u sredinu, očistili su Bijeli.

24' - Hrgović je tražio Martiana koji je zakasnio na ubačaj.

22' - Poveo je Hajduk: ubacio je Acapandie, Huram je bio na drugoj vratnici i pospremio je loptu u mrežu za vodstvo Bijelih.

17' - Požutio je Filipović nakon što je s leđa zaustavio Martina.

10' - Livaja je krenuo u prostor prema lopti koju mu je uputio Del Moral, no nije uspio stići do nje jer ga je Frigan vukao za rukav, a glavni je sudac pokazao da nema govora o kaznenom udarcu što je Poljud popratio zvižducima.

8' - Pranjić je ubacio u peterac, ali Silić je bio prvi na lopti.

1' - Krenula je utakmica.

0' - Uoči samog početka susreta, Poljud je minutom šutnje i pljeskom odao počast članovima i bivšim igračima koji su preminuli u 2026. godini, a među imenima bili su i Ivo Bego te Ivan Gudelj.

HAJDUK: Silić - Acapandié, Van Hoorenbeck, Hadžikadunić, Hrgović - Del Moral, Dendoncker - Bamba, Livaja, Huram - Martin Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Fayad, Šego, Raçi, Šutalo, Melnjak, Brruti, Šotiček, Hodak GORICA: Josipović - Braut, Filipović, Stevanović, Cvijanović - Frigan, Lacoux - Pranjić, Pavičić, Bogojević - Erceg Klupa: Žarkov, Matijaš, Bakić, Mijić, Brodić, Kardum, Vrzić, Moustapha, Carole, Kavelj, Perić