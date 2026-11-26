Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv belgijskog Sint-Truidensea, četvrtu utakmicu u okviru ligaške faze UEFA Konferencijske lige.

Hajduk je u prva tri ogleda u Konferencijskoj ligi upisao pobjede protiv nizozemskog Ajaxa i švicarskog Thuna, a poražen je na gostovanju kod Lincolna na Gibraltaru, a danas su također upisali poraz od 0:2.

Sudačka postava za ovu utakmicu bila je iz Italije. Glavni je sudac bio Matteo Marchetti, pomagali su mu Giovanni Baccini i Khaled Bahri, a četvrti je sudac bio Giovanni Ayroldi. VAR je sudac bio Rosario Abisso, a asistent VAR suca Matteo Gariglio.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

90'+4 - Kraj susreta.

90'+2 - Požutio je Šutalo.

90' - Igrat će se tri minute sudačke nadoknade.

89' - Šutalo je izborio korner koji je i izveo, ali ravno u ruke Kokuba.

86' - Zaprijetili su gosti iz daljine, Silić je izišao daleko od gola, srećom, lopta nije išla u gol.

85' - Pucao je Šego, otišlo je pored vratnice. Potom je Šutalo zamijenio Bambu.

81' - Požutio je Huram.

79' - Sebaouija je zamijenio Merlen, a Baždara Diouf.

78' - Silić je spasio Hajduk od sigurnog pogotka, Sebaoui je bio u situaciji 2 na 1, no pucao je, a Silić je izvrsno reagirao.

73' - Huram je zamijenio Del Morala.

72' - Pucao je Fayad, obranili su se gosti.

71' - 7836 gledatelja danas prati Hajduka na Poljudu.

70' - Zaprijetio je Fayad, ravno u ruke Kokuba.

68' - Pupe je izišao, zamijenio ga je Muja.

67' - Ishiwatari je pucao glavom pored vratnice.

62' - Zaprijetio je Bamba, ali završilo je u bloku.

59' - Matsuzawa je zamijenio Shinkawu.

51' - Gosti su udvostručili vodstvo: Dendoncker je izgubio loptu, a Shinkawa je udarcem iz daljine bio precizan i zabio za 0:2.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme, Pajaziti je zamijenio Dalissona, Dendoncker Šotičeka, a Šego Martina.

45'+6 - Kraj prvog poluvremena.

45'+3 - Šutirao je Sebaoui, otišlo je pokraj vratnice,

45'+1 - Poveli su gosti: nakon što je ostao nečuvan, Baždar je pucao s 18 metara i zatresao mrežu za 0:1.

45' - Igrat će se pet minuta sudačke nadokande.

44' - Hadžikadunić je ostao ležati nakon duela, morala je intervenirati liječnička ekipa Hajduka.

43' - Požutio je Dalisson.

40' - Nakon izvođenja indirekta, pucao je Bamba, Kobuko je odbio u korner iz kojeg Bijeli nisu opasnije zaprijetili.

38' - Nakon što mu je dodao suigrač, gostujući je vratar uzeo loptu u ruke, dosuđen je indirekt, a vratar je dobio i žuti karton.

37' - Požutio je Ishiwatari.

36' - Ubacio je Bamba, Martin nije uspio doći do lopte, obranili su se gosti.

33' - Fayad je krasno uposlio Martina čiji je udarac obranio Kokubo.

28' - Šotiček je pao u kaznenom prostoru, no uspio je iščupati loptu i poslati je do Hrgovića koji je pucao preko grede.

23' - Šotiček je izborio korner natjeravši gostujućeg igrača na grešku.

18' - Ubacio je Hrgović, Martin nije uspio stići loptu.

14' - Bamba je dobio po nogama i pao, sudac je pustio prednost.

12' - Pogodak se dugo provjeravao i naposljetku je dosuđeno očigledno zaleđe.

9' - Poveo je Sint-Truidense: nakon kornera Silić je izboskao loptu, no Pupe je ubacio, Shinkawa prebacio prema golu, a Musliu poslao kroz noge Silića za 0:1.

8' - Pucao je Sebaoui, izborio je korner.

5' - Ubacio je Bamba, bilo je previsoko za Martina.

4' - Pao je Šotiček nakon što je bio guran s leđa, glavni se sudac nije oglasio.

1' - Krenula je utakmica. Hrgović je šutirao, a lopta je završila u bloku, no svakako je označeno zaleđe.

HAJDUK: Silić - Acapandié, Hadžikadunić, Marešić, Hrgović - Fayad, Del Moral - Bamba, Dalisson, Šotiček - Martín Klupa: Stipica, Pajaziti, Van Hoorenbeeck, Šego, Raci, Šutalo, Melnjak, Dendoncker, Brruti, Huram, Hodak SINT-TRUIDENSE: Kokubo - Hata, Taniguchi, Musliu, Pupe - Shinkawa, Sissako, Ishiwatari - Vanwesmael, Baždar, Sebaoui Klupa: Lendfers, Ngoy, Takai, Muja, Mbuku, Merlen, Janssens, Benachour, Matsuzawa, Verheyden, Araki, Diouf