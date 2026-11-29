Hajduk je danas s početkom od 18 sati igrao protiv Rudeša na Poljudu utakmicu 15. kola SuperSport HNL-a, a slavio je Hajduk rezultatom 4:1, odnosno dvama golovima Šege, Šotičeka i Martina, dok je za Rudeš zabio Skoko.

Prvi ovosezonski susret Hajduk i Rudeš odigrali su 6. rujna u Velikoj Gorici, a Bijeli su tada slavili s uvjerljivih 4:0. Dva pogotka zabio je Šego, a po jedan Šotiček i Fayad.

Glavni je sudac utakmice Marko Crnojević iz Novske, pomagat će mu Luka Kurtović iz Osijeka i Toni Kontrec iz Osijeka, a četvrti je sudac Antonio Škobić, također iz Osijeka. VAR je sudac Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

Tekstualni prijenos susreta mogli ste pratiti uživo na Dalmaciji Danas

90'+3 - Kraj susreta.

90' - Igrat će se dvije minute sudačke nadokande.

88' - Novi pogodak Martina u bijelom dresu: ostao je nečuvan i poslao loptu u mrežu za 4:1.

85' - S terena je na nosilima izišao Zebić, Poljud ga je ispratio pljeskom, Rudeš igra s 10 igrača jer su iskoristili sve zamjene.

84' - Hodak je zamijenio Acapandieja, a Brruti Fayada.

81' - Mijenjao je Hajduk: Dalissona i Šegu zamijenili su Dendoncker i Martin, a kod Rudeša je iz igre izišao Bralić, zamijenio ga je Jerčić.

80' - Bijeli su opet zatresli mrežu: Šotiček je prebacio gostujućeg vratara i zabio za 3:1.

72' - Huram je zamijenio Bambu.

70' - Požutio je Bralić.

65' - 9347 gledatelja prati današnju utakmicu. Bamba je krenuo 1 na 1 s vratarom, prebacio ga, no nije uspio lopta je otišla pored vratnice.

61' - Žutić je zamijenio Suška.

56' - Smanjio je Rudeš: Raci nije ispratio Skoku koji je poslao loptu u mrežu za 2:1.

51' - Pokušao je Fayad iskosa, Rogić je odbio u korner.

50' - Pucao je Ilečić, obranio je Silić.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme, Tarabu, Poldrugača i Xavija zamijenili su Đorić, Saho i Ilečić.

45'+3 - Kraj prvog poluvremena.

45'+2 - Zaprijetili su gosti, otišlo je pored vratnice.

45' - Igrat će se 2 minute sudačke nadoknade.

43' - Marešić je krenuo prema lopti, no ipak je Šego izveo kazneni udarac i povećao vodstvo: pucao je u desnu stranu i zatresao mrežu za 2:0.

40' - Šotiček je izborio novi korner za Bijele, Dalisson je prizemno ubacio, a drugi Bambin ubačaj završio je kao kazneni udarac za Hajduk! Lopta je pogodila Tarabu u ruku, dosuđen je kazneni udarac.

38' - Bamba je idealno poslužio Del Morala, koji je snažno opalio sa 17 metara, ali samo do dobro postavljenog Rogića.

37' - Rudeš je napao, Hajduk se obranio, a potom je Šego povukao kontru sa Šotičekom u nekoliko efektnih poteza, od svega samo korner.

34' - Bamba je s desne strane ubacio u peterac, ali Rogić je izišao na tu loptu.

29' - Šotiček se sjajno sjurio po lijevoj strani, ali njegov je udarac prošao pored lijeve vratnice.

27' - Marešić je lijepo uposlio Hajdukove ofenzivce, Bamba je solidno ubacio, ali gosti su izbili loptu.

25' - Velika gužva u Hajdukovu petercu nakon kornera Rudeša, loptu nošenu vjetrom Silić nije uspio ukrotiti, ali na kraju ništa od prve velike prilike gostiju.

24' - El Haddad je unio pomutnju u Hajdukovu obranu i izdržao je nekoliko teških duela, na kraju samo korner za Rudeš.

22' - S druge je strane Acapandie blokirao El Haddada, a Poldrugač je zatim također neprecizno pucao prema Silićevu golu.

21' - Visoki presing Hajduka završio je nepreciznim udarcem Dalissona.

19' - Marešić i Raci zatvorili su Poldrugača u naletu nakon loše Bambine lopte.

18' - Rogić je morao ispucavati loptu ispred Bambe, Bijeli rade velik pritisak po svojoj desnoj strani.

16' - S tribina se ori „Svetog Duje zvona zvone da pozdrave šampione“.

14' - Hajduk ima 82% posjeda lopte.

13' - Hajduk nastavlja napadati, Bamba je izborio slobodan udarac, Xavi ga je morao srušiti.

8' - Šego zabija: nakon dugog građenja napada po desnoj strani, Hajdukov se napadač odlično snašao iz prvoga udarca na susretu. Ovo je Šegin šesti pogodak, a Fayadu se piše odlična asistencija.

4' - Hrgović je pokušao uposliti Hajdukove napadače, ali ispriječila se gostujuća obrana.

2' - Acapandie je kod Bijelih prvi pokušao zaprijetiti Rogiću, ali on je lako ukrotio njegov pokušaj iskosa.

1' - Krenula je utakmica. Torcida je jedva dočekala povratak na Poljud, navijanje je gromoglasno usprkos prorijeđenim tribinama i hladnoći.

HAJDUK (4-2-3-1): Silić - Acapandie, Marešić, Raci, Hrgović - Del Moral, Fayad - Dalisson, Bamba, Šotiček - Šego Klupa: Stipica, Fesyuk, Pajaziti, Van Hoorenbeeck, Hadžikadunić, Šutalo, Melnjak, Dendoncker, Brruti, Huram, Hodak, Martin. RUDEŠ (3-4-2-1): Rogić - Unušić, Celjak, Bralić - Zebić, Sušak, Xavi, Skoko - Taraba, Poldrugač - El Haddad K lupa: Holjevac, Ilečić, Popović, Škegro, Kolega, Jerečić, Saho, Đorić, Pripuz Špekuljuk, Žutić, Đerek, Diabate

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