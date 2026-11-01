Bijeli tartufi sve rjeđi, cijene lete u nebo. Hrvatski tartufar upozorava: "Svaka godina sve je gora"

SUŠE i sve više temperature ugrožavaju proizvodnju bijelih tartufa, jedne od najskupljih i najcjenjenijih gastronomskih delicija na svijetu. Problem je posebno izražen u Italiji, ali i u Hrvatskoj, gdje tartufari posljednjih godina pronalaze sve manje tartufa. Zbog slabijeg uroda cijene rastu, a istraživači upozoravaju da se smanjuje i područje na kojem ova vrijedna gljiva može rasti, prenosi Index.

U šumama oko talijanskog grada Albe, poznatog po bijelim tartufima, sezona tradicionalno počinje 1. listopada. Tartufari, koje lokalno stanovništvo naziva trifolau, sa svojim psima noću pretražuju šume u potrazi za gljivama skrivenima pod zemljom.

Među njima je i Tino Marolo, koji uz pomoć svjetiljke prati svojeg psa Stellu. No potraga je posljednjih godina sve neizvjesnija jer tartufi ovise o vlažnom i hladnijem tlu te osjetljivoj povezanosti s korijenjem stabala.

Suša smanjila urod, tartufi su sve manji

"Na cijeli listopad utjecali su nedostatak kiše u srpnju i kolovozu te visoke temperature, zbog čega je proizvodnja bila slaba, a trajnost tartufa kratka", rekao je Antonio Degiacomi, predsjednik talijanskog Nacionalnog centra za proučavanje tartufa.

Prema njegovim riječima, zbog suhog i zbijenog tla ovogodišnji su tartufi manji nego inače. Problem nije samo količina nego i kvaliteta, budući da tartufi izloženi nepovoljnim uvjetima brže gube svježinu.

Situacija se odražava i na tržište. U Albi, gdje se od 10. listopada do 6. prosinca održava Međunarodni sajam bijelih tartufa, cijene su ove godine između 20 i 30 posto više nego lani.

Axel Iberti, predsjednik sajma, kaže da je sezona počela loše zbog vrućeg i suhog ljeta. Nedavne kiše donekle su popravile stanje pa su se počeli pojavljivati i veći primjerci.

Unatoč slabijoj ponudi, potražnja ostaje velika. Hoteli i drugi smještajni kapaciteti u Albi i okolici tijekom sajma uglavnom su rasprodani.

"Problem traje već godinama"

Degiacomi ističe da ovogodišnja sezona nije izoliran slučaj. Posljednjih pet ili šest godina uzgajivači i tartufari suočavaju se sa sve toplijim ljetima i nepredvidivim rasporedom oborina.

"Ova godina svakako se izdvaja unutar trenda za koji svi znamo da traje već pet ili šest godina", rekao je Degiacomi.

Bijeli tartuf posebno je osjetljiv na promjene temperature i vlažnosti tla. Za razliku od crnog tartufa, koji se može uzgajati na plantažama, pouzdan komercijalni uzgoj bijelog tartufa i dalje je velik izazov.

Isti problem i u Hrvatskoj: "Svaka godina sve je gora"

Slične probleme prijavljuju i hrvatski tartufari. U hrastovim šumama nedaleko od Zagreba Petar Alebić posljednjih godina primjećuje sve manje tartufa.

"Posljednjih sedam ili osam godina svaka je bila gora od prethodne. Zbog suše su, nažalost, tartufi sve manji i sve rjeđi", rekao je Alebić.

Procjenjuje da je ovogodišnji urod oko 30 posto slabiji od uobičajenog. Kako bi nadoknadio manjak prihoda, sve se više okreće organiziranju turističkih izleta tijekom kojih posjetitelji mogu sudjelovati u potrazi za tartufima.

Hrvatska je poznata po tartufima, osobito po nalazištima u Istri, ali ove vrijedne gljive rastu i u drugim dijelovima zemlje.

Znanstvenik s Instituta Ruđer Bošković: Smanjuje se područje na kojem rastu

Na posljedice klimatskih promjena upozorava i mikolog Armin Mešić s Instituta Ruđer Bošković.

Prema njegovim riječima, u Hrvatskoj raste približno desetak vrsta tartufa, a najcjenjeniji bijeli tartuf može dosegnuti cijenu od čak 4000 eura po kilogramu.

"Suša, nedostatak oborina i visoke temperature imaju značajan utjecaj i na količinu i na kvalitetu tartufa", rekao je Mešić.

"Smanjuju se količine, ali i geografsko područje na kojem rastu bijeli tartufi", dodao je.

To znači da klimatske promjene ne utječu samo na ovogodišnji urod nego bi dugoročno mogle promijeniti i područja na kojima će se tartufi uopće moći pronalaziti.

Mogu li se bijeli tartufi spasiti?

Unatoč zabrinjavajućem trendu, talijanski istraživači ne smatraju da bijelom tartufu nužno prijeti izumiranje.

"Ne mislim da se suočavamo s izumiranjem. Suočavamo se s izazovom", rekao je Degiacomi.

Znanstvenici proučavaju kako prilagoditi šumska staništa sve toplijoj klimi. Među mogućim rješenjima su bolje upravljanje šumama, eksperimentalno navodnjavanje tijekom dugotrajnih suša i sadnja stabala prilagođenijih višim temperaturama.

Istražuje se i uloga mikroorganizama u tlu, koji zajedno s korijenjem stabala stvaraju uvjete potrebne za rast tartufa.

"Pokušavamo ono što radi priroda postići umjetnim putem", objasnio je Degiacomi.

Sade se nove šume, ali rezultati se čekaju godinama

U okolici Albe lokalne vlasti, vlasnici zemljišta i tartufari zajednički rade na obnovi i zaštiti šuma. Pokreću se i projekti stvaranja novih javnih područja na kojima bi u budućnosti mogli rasti tartufi.

Sadnja stabala može pomoći u snižavanju temperature tla, zadržavanju vlage i smanjenju erozije. Međutim, potrebno je više od deset godina da novoposađena stabla razviju uvjete pogodne za rast tartufa.

Iberti ističe da sajam bijelih tartufa sve više pažnje posvećuje zaštiti okoliša, a ne samo gastronomskoj ponudi i turizmu.

"Tartuf je rezultat svega toga, ali i ono što privlači ljude. Dolaze u Albu i Langhe kako bi otkrili sve što ovo područje nudi", rekao je Iberti.

"Šuma je čin ljubavi i vjere u sljedeće dvije ili tri generacije", dodao je.

Potraga u šumi sve je neizvjesnija

Za tartufare poput Tina Marola potraga je oduvijek uključivala mnogo neizvjesnosti. Čak i u dobrim sezonama nije bilo jamstva da će se iz šume vratiti s vrijednim ulovom.

"Sigurno se češće vratite kući praznih ruku nego s tartufom. Upravo je u tome uzbuđenje, u činjenici da ne znate što ćete pronaći", rekao je Marolo.

Tijekom jedne večernje potrage njegova Stella naposljetku se zaustavila i počela kopati. Pronašla je tartuf.