Bijeli pobjedom zaključili središnji dio priprema

Nogometaši Hajduka danas su odigrali posljednju pripremnu utakmicu uoči nove sezone u sklopu priprema u Sloveniji. U prvoj su pripremnoj utakmici upisali pobjedu nad Shkëndijom slavivši rezultatom 4:0, dok su u drugoj s minimalnih 1:0 porazili LZN Cherkasyja, kao i današnjeg protivnika, NK Celje.

Bijeli su već u petoj minuti došli u vodstvo: Hrgović je ubacio s lijeve strane, a Šego je mirno plasirao loptu u mrežu za jedini pogodak na susretu.

Hajduk je ovom utakmicom završio središnji dio priprema i vraća se u Split gdje će se nastaviti pripremati za nadolazeću sezonu.

HAJDUK: Silić - Marešić, Van Hoorenbeeck, Melnjak - Acapandie, Brutti, Pajaziti, Hrgović - Brajković, Pukštas - Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Fesyuk, Bamba, Dalisson, Raci, Huram, Karačić, Skelin, Skoko, Kutia, Žaper

CELJE: Kolar - Sorensen, Tutyškinas, Hrka - Ivansek, Daniel, Sešlar, Kvesić - Avdyli, Kučys, Vancaš Kučys

Klupa: Leban, Frelih, Džumhur, Vuklišević, Vodeb, Jevšenak, Kotnik Zabukovnik, Tusha, Čalušić, Poplatnik, Letonja, Gobec, Žužek