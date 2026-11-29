Bijeli nakon poraza od St. Truidena u Konferencijskoj ligi imaju priliku za iskupljivanje u prvenstvu protiv Rudeša na Poljudu. 15. kolo domaćeg prvenstva od 18 sati donosi sraz vodećeg Hajduka protiv osmoplasirane momčadi Rudeša, koja je upisala pobjede protiv Osijeka, Dinama i Lokomotive, a u posljednjem je kolu poražena od Varaždina. Glavni je sudac utakmice Marko Crnojević (Novska), a pomoćni su Luka Kurtović i Toni Kontrec (oba iz Osijeka). Četvrti je sudac je Antonio Škobić, a u VAR sobi bit će Igor Pajač i Goran Pataki.

Kod Bijelih se očekuje napadački obol Michelea Šege od prve minute nakon što je utakmicu u četvrtak počeo na klupi. Pobjeda je imperativ, Dinamo ne zaostaje mnogo, a Garcijina će momčad na hladnom Poljudu imati podršku najvjernijih navijača.

Torcida je jedva dočekala povratak na Poljud, navijanje je gromoglasno usprkos prorijeđenim tribinama i hladnoći. Acapandie je kod Bijelih prvi pokušao zaprijetiti Rogiću, ali on je lako ukrotio njegov pokušaj iskosa. Hrgović je u 4. minuti pokušao uposliti Hajdukove napadače, ali ispriječila se gostujuća obrana. Šego je potom u padu uposlio Bambu, ali Bralić je izbio loptu u aut.

U 8. minuti Hajduk dolazi do vodstva! Šego, najbolji strijelac Hajduka, nakon nešto više od mjesec dana od svog posljednjeg gola iz prvog udarca na Rogićeva vrata zabija nakon odlične asistencije Fayada. Nakon kratke provjere potencijalnoga zaleđa potvrđeno je da je sve čisto i Bijeli vode 1:0.

Hajduk je nastavio napadati, Bamba je izborio slobodan udarac, Xavi ga je morao srušiti, ali bez opasnosti u nastavku toga napada. Bijeli u tom trenutku imaju golemih 82 % posjeda lopte. S tribina se počelo oriti „Svetog Duje zvona zvone da pozdrave šampione“.

Rogić je u 18. minuti morao ispucavati loptu ispred Bambe, Bijeli su napravili velik pritisak po svojoj desnoj strani. Marešić i Raci zatim su zatvorili Poldrugača u naletu prema Hajdukovu golu nakon loše Bambine lopte. Visoki presing Hajduka završio je nepreciznim udarcem Dalissonu 21. minuti. S druge je strane Acapandie blokirao El Haddada, a Poldrugač je zatim također neprecizno pucao prema Silićevu golu.

El Haddad je unio pomutnju u Hajdukovu obranu i izdržao je nekoliko teških duela, na kraju samo korner za Rudeš. Loptu nošenu vjetrom Silić nije uspio ukrotiti, ali na kraju ništa od prve velike prilike gostiju u 25. minuti. Marešić je u 27. minuti lijepo uposlio Hajdukove ofenzivce, Bamba je solidno ubacio, ali gosti su izbili loptu. U 29. minuti Šotiček se sjajno sjurio po lijevoj strani, ali njegov je udarac prošao pored lijeve vratnice.

Fayad je pogriješio u dodavanju u 31. minuti, ali Poldrugač je odmah zaustavljen u protunapadu. Hajdukov je posjed i dalje preko 80 %. Bamba je u 34. minuti s desne strane ubacio u peterac, ali Rogić je izišao na tu loptu. Rudeš je napao, Hajduk se obranio, a potom je Šego povukao kontru sa Šotičekom u nekoliko efektnih poteza, od svega samo korner. Bamba je u 38. minuti idealno poslužio Del Morala, koji je snažno opalio sa 17 metara, ali samo do dobro postavljenog Rogića.

Šotiček je u 40. minuti izborio novi korner za Bijele, Dalisson je prizemno ubacio, a drugi Bambin ubačaj završio je kao kazneni udarac za Hajduk. Lopta je pogodila Tarabu u ruku.

Siguran je izvođač s bijele točke u 43. minuti bio Michele Šego, Hajduk je povećao vodstvo na 2:0. To je njegov sedmi pogodak u ovoj sezoni HNL-a.

Krajem nadoknade prvoga poluvremena Sušak se našao u dobroj prilici nakon precizna ubačaja Xavija, ali nije uspio zahvatiti loptu. Hajduk je mirno otišao na odmor s prednošću od 2:0 iz dva pogotka Šege.

Hajduk (4-2-3-1): Silić - Acapandie, Marešić, Raci, Hrgović - Del Moral, Fayad - Dalisson, Bamba, Šotiček - Šego

Klupa: Stipica, Fesyuk, Pajaziti, Van Hoorenbeeck, Hadžikadunić, Šutalo, Melnjak, Dendoncker, Brruti, Huram, Hodak, Martin.

Rudeš (3-4-2-1): Rogić - Unušić, Celjak, Bralić - Zebić, Sušak, Xavi, Skoko - Taraba, Poldrugač - El Haddad.

Klupa: Holjevac, Ilečić, Popović, Škegro, Kolega, Jerečić, Saho, Đorić, Pripuz Špekuljuk, Žutić, Đerek, Diabate.