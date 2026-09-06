Bijeli love nastavak pobjedničkog niza: "Moramo odraditi posao i uzeti tri boda"

Hajduk danas od 18 sati igra protiv Rudeša u Velikoj Gorici utakmicu 6. kola SuperSport HNL.

- Rudeš raste, treba im vremena nakon ulaska iz druge lige. Pobijedili su Lokomotivu, moramo odraditi posao, ozbiljno shvatiti ovu utakmicu i uzeti tri boda - započeo je trener Bijelih čija se momčad u prvenstvu ima tri uzastopne pobjede. Momčad ima energiju i psihološki je u dobrom trenutku, treba nastaviti rasti i biti kompetitivan. Napravit ćemo najbolje što možemo kako bismo nastavili igrati u istom ritmu - ovako je trener Gonzalo Garcia najavio današnji susret.

Bijeli se uoči ove utakmice nalaze na četvrtom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 10 bodova. Momčad trenera Garcije nalazi se u nizu od tri uzastopne prvenstvene pobjede, a posljednju od njih ostvarili su u nedjelju svladavši Lokomotivu s 2:0 u uvjerljivoj predstavi na Poljudu.

Rudeš, kojeg vodi trener Alen Peternac, trenutačno drži osmu poziciju prvenstvene tablice s tri osvojena boda u pet odigranih susreta. U posljednjem kolu s 2:0 poraženi su od Varaždina u gostima.

Glavni sudac utakmice je Antonio Škobić iz Osijeka, pomagat će mu Luka Kurtović iz Osijeka i Filip Đerđ iz Darde, a četvrti sudac je Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR sudac je Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.