Bijele čeka gotovo nemoguća misija: Evo tko ih može dočekati u trećem pretkolu

Rangers, Salzburg, Benfica...

Hajduk će u ponedjeljak, 20. srpnja, doznati kakav ga potencijalni put čeka u trećem pretkolu Europske lige, pod uvjetom da u drugom pretkolu izbaci ciparski Pafos. Prema projekciji specijaliziranog portala Football Meets Data, objavljenoj 16. srpnja, pobjednik dvoboja Pafos - Hajduk trebao bi u ždrijebu biti među nenositeljima, što znači da bi Splićane mogao čekati vrlo težak suparnik.

Među mogućim protivnicima nalaze se neka od najzvučnijih europskih imena poput Rangersa i Salzburga, a potencijalni suparnik mogao bi biti i pobjednik dvoboja Benfice i St. Gallena.

Na popisu mogućih protivnika još su pobjednici susreta Ferencvaroš – Twente, Midtjylland – Bešiktaš, PAOK – Dinamo Kijev te Qarabag – CSKA Sofija.

Težak put prema ligaškoj fazi

Već sada je jasno da bi Hajduk, ako prođe Pafos, teško mogao dobiti lagan ždrijeb. Rangers i Salzburg redoviti su sudionici europskih natjecanja, dok bi Benfica bila jedan od najtežih mogućih protivnika.

Ni protiv Twentea, Bešiktaša, PAOK-a, Dinama Kijeva ili Qarabaga Bijeli ne bi imali ulogu favorita. Nešto povoljniji rasplet bio bi ogled sa St. Gallenom ili CSKA Sofijom, no do toga može doći samo ako ti klubovi u drugom pretkolu izbace favorizirane suparnike.

Ždrijeb prije utakmica s Pafosom

UEFA će prije ždrijeba klubove podijeliti u manje skupine, pa će konačan popis mogućih protivnika biti poznat neposredno prije izvlačenja parova.

Ždrijeb trećeg pretkola Europske lige održat će se u ponedjeljak, 20. srpnja, u 13 sati, prije nego što Hajduk i Pafos odigraju svoj dvomeč. Prva utakmica na rasporedu je 23. srpnja na Poljudu, a uzvrat tjedan dana kasnije na Cipru. Pobjednik će treće pretkolo igrati 6. i 13. kolovoza.