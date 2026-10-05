BiH pobijedila Poljsku u Zenici, Hercegovac odlučio susret

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Poljsku 1:0 na Bilinom polju i napravila veliki korak uoči završnice Lige nacija.Momčad Sergeja Barbareza sada ima osam bodova i dva kola prije kraja nalazi se na drugom mjestu skupine.

Bio je to prvi susret BiH nakon oproštaja dugogodišnjeg kapetana i najboljeg strijelca reprezentacije Edina Džeke.

Poljaci zaprijetili u završnici prvog dijela

BiH je bolje otvorila utakmicu, a prvu priliku imala je već u drugoj minuti. Demirović je ubacio s desne strane, Kolašinac došao do lopte na drugoj vratnici, ali njegov je udarac blokiran.

Domaćini su nastavili pritiskati, no Poljska je prema kraju prvog poluvremena postajala sve opasnija. U 43. minuti Novak je pucao s dvadesetak metara, ali je Zlomislić obranio.

Dvije minute poslije Poljaci su imali još veću priliku. Nakon blokiranog pokušaja Szymanskog, Swiderski je pucao prema golu, no Nikola Katić očistio je loptu s gol-crte.

VAR poništio pogodak BiH

BiH je početkom drugog poluvremena zatresla mrežu. Bašić je ubacio, a Haris Tabaković glavom pogodio za vodstvo. Ipak, nakon intervencije VAR-a pogodak je poništen zbog zaleđa.

U 57. minuti novu veliku priliku imao je Demirović, ali je poljski vratar Bulka obranio njegov udarac.

Nova sporna situacija dogodila se u 76. minuti, kada je Demirović pao u kaznenom prostoru Poljske. Nakon VAR provjere dosuđeno je zaleđe pa kaznenog udarca nije bilo.

Bašić odlučio utakmicu

Ključni trenutak stigao je u 84. minuti. Bajraktarević je prošao desnom stranom i ubacio u kazneni prostor, gdje je srušen Jovo Lukić. Sudac Jeremie Pignard pregledao je snimku i dosudio kazneni udarac za BiH.

Odgovornost je preuzeo Ivan Bašić i pogodio za 1:0 te veliko slavlje na Bilinom polju. Bio je to njegov prvi pogodak u dresu reprezentacije.

Rezultat se do kraja nije mijenjao. BiH je ostala druga s osam bodova, dva manje od vodeće Švedske i četiri više od trećeplasirane Poljske.

Reprezentaciju BiH sada čeka jednomjesečna stanka, a sljedeću utakmicu igrat će 14. studenoga u gostima protiv Švedske.