BIH – KATAR 3-1: Zmajevi upisali prvu pobjedu na SP-u i došli na korak do knock-out faze natjecanja

Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Katar 3:1 u 3. kolu skupine B i tako zauzela treće mjesto u grupi i stigla na korak do prolaska u daljnju fazu natjecanja. Švicarska je, koja je pobijedila BiH, pobijedila i Kanadu, s kojom je BiH remizirala, rezultatom 2:1 i završila na prvom mjestu grupe.

U 29. se minuti otvorila prva konkretnija prilika iz koje je BiH povela: Bašić je dodao Alajbegoviću koji je ušao u sredinu, predriblao dvojicu i šutom u desnu stranu gola matirao Abunada za 1:0. Samo pet minuta potom BiH je povela 2:0 nakon autogola: Alajbegović je poslao loptu do Džeke koji je pucao iz prve, a lopta se odbila od Al-Brakea, zavarala vratara i završila u mreži. U 38. je minuti Džeko pogodio stativu nakon što je pobjegao obrani. U 43. je minuti Katar smanjio prednost: Junior je ubacio s u peterac, a nečuvani Alhaydos pospremio je loptu u mrežu za 2:1. U trećoj minuti nadoknade Miguel je snažno pucao u lijevu stranu gola, no pogodio je stativu.

U drugom se dijelu na pravu priliku čekalo do 79. minute kada je Abunada obranio Bajraktarevićev pokušaj. U 80. je minuti BiH upisala i treći pogodak: nakon flipera i gužve u petercu nakon kornera, lopta je naposljetku stigla do Kolašinca koji je dodao Mahmiću, a on zabio za konačnih 3:1.

Kako za sada stvari stoje, BiH ima veliku mogućnost plasirati se u daljnju fazu natjecanja.

BOSNA I HERCEGOVINA: Vasilj - Malić, Katić, Radeljić, Kolašinac - Bajraktarević, Bašić, Šunjić, Alajbegović - Demirović, Džeko

KATAR: Abunada - Gaber, Miguel, Khoukhi, Al-Brake - Fathy, Boudiaf, Laye - Junior, Alhaydos, Afif