BiH ispala sa Svjetskog prvenstva

Bosna i Hercegovina završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu. U susretu šesnaestine finala reprezentacija Sergeja Barbareza poražena je od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0, iako je više od pola sata igrala s igračem više.

Amerikanci su do vodstva stigli u završnici prvog poluvremena. Nakon nesretnog odbijanca u obrani BiH lopta je stigla do Folarina Baloguna, koji je u 45. minuti uz dosta sreće zatresao mrežu za 1:0.

BiH je bolje otvorila utakmicu i već u prvim minutama zaprijetila preko Kerima Alajbegovića, koji je izravno iz kornera zamalo iznenadio američkog vratara Matta Freesea. S druge strane, Balogunu je u 31. minuti poništen pogodak zbog zaleđa.

Početkom drugog dijela stigao je novi udarac za BiH kada je zbog ozljede teren morao napustiti kapetan Edin Džeko, a izbornik Sergej Barbarez reagirao je trostrukom izmjenom.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 63. minuti. Nakon grubog prekršaja nad Tarikom Muharemovićem i pregleda VAR snimke, strijelac vodećeg pogotka Balogun dobio je izravni crveni karton. Bosna i Hercegovina tako je dobila više od pola sata za povratak u utakmicu, ali brojčanu prednost nije uspjela iskoristiti.

Amerikanci su se organizirano branili, a u 79. minuti zbog zaleđa im je poništen još jedan pogodak, ovoga puta Christiana Pulišića.

Sve dvojbe oko pobjednika riješene su u 82. minuti. Nakon prekršaja Stjepana Radeljića na rubu kaznenog prostora, Malik Tillman precizno je izveo slobodan udarac i postavio konačnih 2:0. Vratar Nikola Vasilj uspio je dodirnuti loptu, ali nije spriječio pogodak.

Do kraja susreta reprezentacija BiH pokušavala je barem ublažiti poraz, no udarci Alajbegovića i Ermina Mahmića nisu pronašli put do mreže. SAD će u osmini finala Svjetskog prvenstva igrati protiv Belgije 7. srpnja.