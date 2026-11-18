Bivši američki predsjednik Joe Biden u svojim je memoarima iznio niz zanimljivih detalja o odnosima s nekim od najvažnijih svjetskih čelnika. Posebnu pozornost posvetio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, opisujući njihove osobnosti, ponašanje tijekom sastanaka i razgovore koji su se odvijali daleko od očiju javnosti.

U knjizi pod naslovom Promise Me, America Biden se osvrće na diplomatske susrete s Putinom, čije ga ponašanje, prema vlastitim riječima, nije osobito impresioniralo.

Putinovo ponašanje usporedio s tinejdžerskim

Biden ruskog predsjednika opisuje kao osobu sklonu zajedljivim komentarima i demonstrativnom pokazivanju nezainteresiranosti. Navodi kako se Putin tijekom njihovih susreta znao opušteno zavaliti u stolac, ostavljajući dojam da ga razgovor ne zanima.

Takvo ponašanje bivši američki predsjednik usporedio je s držanjem tinejdžera koji pokušava pokazati ravnodušnost prema svemu što se događa oko njega.

Bidenovi zapisi tako donose njegov osobni pogled na čovjeka s kojim je godinama vodio razgovore o sigurnosnim pitanjima, međunarodnim odnosima i budućnosti Europe.

Zelenskom priznao jednu veliku prednost, ali mu je i zamjerao

U memoarima se Biden dotaknuo i suradnje s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, s kojim je intenzivno komunicirao tijekom ruske invazije na Ukrajinu.

Zanimljivo je da Biden smatra kako je Zelenskijeva glumačka karijera bila korisna priprema za preuzimanje predsjedničke dužnosti. Prema njegovu viđenju, iskustvo nastupanja pred publikom i sposobnost javne komunikacije pomogli su ukrajinskom čelniku u obavljanju političke funkcije.

Ipak, njihov odnos nije uvijek bio jednostavan.

Biden piše da je Zelenski tijekom privatnih razgovora povremeno pokazivao nezadovoljstvo i tvrdoglavost. Također mu je zamjerao što, prema njegovu mišljenju, nije dovoljno otvoreno iskazivao zahvalnost za američku pomoć Ukrajini.

Unatoč tim nesuglasicama, dvojica predsjednika održavala su blisku suradnju u razdoblju kada je Washington bio jedan od najvažnijih međunarodnih saveznika Kijeva.

Otkrio i zahtjev koji je stigao iz Trumpova tima

Jedan od zanimljivijih dijelova memoara odnosi se na razdoblje prije povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću.

Biden tvrdi da su mu se predstavnici Trumpova tima obratili sa zahtjevom da potpiše dokument kojim bi im omogućio izravne razgovore s Vladimirom Putinom prije službenog preuzimanja predsjedničke dužnosti.

Takav zahtjev, prema vlastitom opisu, nije želio prihvatiti.

Biden navodi da je strahovao kako bi Trumpovi suradnici mogli pristati na dogovor koji bi bio nepovoljan za Ukrajinu. Smatrao je da bi davanje takvog odobrenja moglo otvoriti prostor za pregovore čiji bi rezultat predstavljao ozbiljan ustupak Rusiji.

Zbog toga je, kako tvrdi, odlučio odbiti zahtjev i ne omogućiti Trumpovu timu takvu vrstu diplomatskog djelovanja.

Biden se suočava i s ozbiljnim zdravstvenim problemima

Uz političke teme i objavu memoara, pozornost javnosti privuklo je i zdravstveno stanje bivšeg američkog predsjednika.

Bidenu je dijagnosticiran agresivan oblik raka prostate koji se proširio na kosti. Prema informacijama koje je objavio njegov ured, bolest je ocijenjena Gleasonovim zbrojem 9, što označava izrazito agresivan oblik tumora.

Nakon što je vijest o dijagnozi postala javna, Donald Trump uputio je Bidenu želje za što brži oporavak.

Ipak, Trump je naknadno postavio pitanje zašto informacije o ozbiljnosti Bidenove bolesti nisu bile objavljene ranije, čime je zdravstveno stanje bivšeg predsjednika ponovno postalo tema političkih rasprava u Sjedinjenim Američkim Državama.