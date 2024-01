BIDEN "Ako napustimo Ukrajinu, što mislite da će se dogoditi u balkanskim zemljama?"

Američki predsjednik Joe Biden je jučer tijekom obraćanja u Bijeloj kući upozorio na to da bi ukidanje financijske pomoći Ukrajini moglo dovesti do krize u zemljama Balkana.

"Ako odemo, a Rusija izdržati njihov napad i pobijedi Ukrajinu, što mislite da će se dogoditi u balkanskim zemljama? Što mislite da će se dogoditi od Poljske do Mađarske?" upitao je.

Biden: “If we walk away and Russia is able to sustain their onslaught and bring down Ukraine, what do you think is going to happen in the Balkan counties?

What do you think is going to happen from Poland to Hungary?”

