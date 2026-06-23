Biciklistica teško ozlijeđena u padu s bicikla

Jučer, 22. lipnja u 8.20 sati u Primoštenu, dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozačica bicikla teško ozlijeđena.

Prometna nesreća se dogodila na način da 63-godišnja državljanka Austrije, upravljajući biciklom u Primoštenu ulicom Raduča, nije prilagodila brzinu kretanja bicikla uslijed čega gubi nadzor nad upravljačem bicikla te s istim pada na kolnik.

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Od siline pada, 63-godišnjakinji su u Općoj bolnici u Šibeniku konstatirane teške tjelesne ozljede te je nakon pružene liječničke pomoći puštena na kućnu njegu.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv 63-godišnjakinje izdan je obvezni prekršajni nalog.