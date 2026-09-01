Biciklista (45) u Splitu razbjesnilo "upozorenje", pogledajte što je šakama napravio dok su u automobilu bili majka i troje djece

Dalmaciji Danas obratila se čitateljica koja je upozorila na neugodan incident koji se u petak navečer dogodio na Mejama u Splitu.

Prema njezinoj dojavi, u automobilu su se u tom trenutku nalazili žena i troje djece, među kojima i dijete mlađe od dvije godine. Čitateljica je navela da je o svemu obaviještena policija te je zamolila građane da se jave ako prepoznaju biciklista.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska potvrdila nam je da je slučaj prijavljen te da je osumnjičeni muškarac ubrzo pronađen.

Policija: Zaustavio se ispred automobila pa udario po staklu

Kako su za Dalmaciju Danas odgovorili iz policije, sve se dogodilo u petak, 28. kolovoza 2026. godine.

Žena u dobi od 39 godina prijavila je kako se osobnim automobilom vozila Ulicom Ivana Meštrovića u Splitu kada se biciklist na kolniku zaustavio neposredno ispred njezina vozila.

Prema policijskom izvješću, biciklist pritom nije obraćao pažnju na automobil, nakon čega mu je vozačica zatrubila.

Muškarac je potom sišao s bicikla i rukom udario po prednjem vjetrobranskom staklu automobila te ga oštetio, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Muškarac ubrzo pronađen

Policija je ubrzo pronašla 45-godišnjeg muškarca te ga dovela u službene prostorije.

Nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje.

Iz policije navode kako će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo oštećenja tuđe stvari.

Slučaj koji je među građanima izazvao zabrinutost tako je vrlo brzo dobio svoj policijski epilog.