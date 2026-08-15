Bh. reprezentativac na korak od Poljuda? Hadžikadunić se povezuje s Hajdukom

Hajduk bi uskoro mogao dobiti novo pojačanje u posljednjoj liniji. Prema informacijama koje donosi SportSport.ba, splitski klub dogovorio je transfer 28-godišnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine Dennisa Hadžikadunića, koji je nakon isteka ugovora s ruskim Rostovom slobodan igrač. Bosanskohercegovački portal navodi kako je iskusni stoper dogovorio uvjete sa splitskim klubom te kako se očekuje realizacija posla. Međutim, iz Hajduka zasad nema službene potvrde ni da je Hadžikadunić dogovorio dolazak na Poljud, niti kada bi se eventualno trebao priključiti momčadi.

Ranije se ozbiljno spominjao Kopenhagen

Situacija oko Hadžikadunića posebno je zanimljiva jer se još prije nekoliko dana kao vrlo izgledna destinacija za nastavak njegove karijere spominjala Danska, odnosno FC Kopenhagen, a onda se u cijelu priču uključio i Hajduk. Mediji iz Bosne i Hercegovine tada su pisali kako su razgovori s danskim velikanom otišli najdalje te da postoji realna mogućnost njegova odlaska u Kopenhagen. Prema novijim informacijama, Hadžikadunić je doista imao ponudu Kopenhagena, ali je u međuvremenu Hajduk očito postao ozbiljna opcija za nastavak njegove karijere. Hadžikadunić je ovog ljeta postao slobodan igrač nakon završetka dugogodišnje suradnje s Rostovom. Tijekom posljednjih sezona nastupao je na posudbama u Malmöu, Mallorci, HSV-u i Sampdoriji, pa na Poljud, bude li transfer realiziran, stiže s popriličnim međunarodnim iskustvom.

SportSport.ba tvrdi da je posao dogovoren

SportSport.ba ide korak dalje i navodi da je reprezentativac BiH već dogovorio sve uvjete sa splitskim klubom te da se očekuje službena potvrda transfera. Hadžikadunić bi Hajduku donio dodatno iskustvo i konkurenciju na stoperskim pozicijama, a činjenica da je slobodan igrač znači da splitski klub za njegov dolazak ne bi morao plaćati odštetu. Ipak, dok se Hajduk službeno ne oglasi, cijelu priču treba promatrati kao neslužbenu informaciju o mogućem transferu. Za sada, dakle, nema službene potvrde s Poljuda ni o njegovu dolasku niti o tome kada bi se eventualno mogao priključiti momčadi.