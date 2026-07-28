Bezvremenski hitovi Eltona Johna odzvanjat će Dioklecijanovim podrumima

Nakon uspješnog i rasprodanog koncerta "Coldplay on Piano", koncertni ciklus Imperial Concerts by Maestro Terza nastavlja se novim glazbenim izdanjem u jedinstvenom ambijentu Dioklecijanovih podruma.

U ponedjeljak, 3. kolovoza 2026. godine, s početkom u 20 sati, splitsku publiku očekuje koncert "Elton John – Tribute on Piano", posvećen bezvremenskim hitovima jednog od najpoznatijih i najutjecajnijih glazbenika suvremene popularne glazbe.

Rasprodani koncert potvrdio interes publike

Prvo izdanje ciklusa Imperial Concerts održano je početkom srpnja, kada je rasprodani koncert "Coldplay on Piano" privukao brojnu publiku u Dioklecijanove podrume.

Spoj poznatih pjesama, klavirske izvedbe i gotovo dvije tisuće godina stare povijesne kulise stvorio je intimno i posebno koncertno iskustvo, koje je naišlo na odlične reakcije posjetitelja. Upravo na toj ideji temelji se cijeli projekt Imperial Concerts by Maestro Terza, čiji je cilj povezivanje kvalitetnih glazbenih programa, kulturne baštine i atmosfere jedinstvenih povijesnih prostora.

"Želimo postati prepoznatljiv dio kulturne ponude Splita"

Organizator i umjetnički voditelj projekta, maestro Giuseppe Terza, istaknuo je kako je prvi koncert potvrdio da postoji velik interes za ovakav spoj glazbe i kulturne baštine. "Prvi koncert pokazao se iznimno uspješnim, a rasprodana dvorana i pozitivne reakcije publike potvrdile su da postoji velik interes za ovakav spoj glazbe i kulturne baštine. Zato nastavljamo razvijati koncertni ciklus u Dioklecijanovim podrumima i publici nuditi kvalitetne glazbene programe u jednom od najposebnijih povijesnih prostora Splita", poručio je Terza.

Dodao je kako je želja organizatora da Imperial Concerts postane prepoznatljiv dio kulturne ponude grada, namijenjen domaćoj publici, ali i brojnim posjetiteljima Splita.

Na programu najveći hitovi Eltona Johna

Novo izdanje koncertnog ciklusa donosi elegantne klavirske interpretacije najpoznatijih pjesama Eltona Johna.

Publika će, među ostalim, moći poslušati skladbe "Rocket Man", "Your Song", "Tiny Dancer", "I'm Still Standing", "Goodbye Yellow Brick Road", "Daniel", "Crocodile Rock", "Sorry Seems to Be the Hardest Word" i "Can You Feel the Love Tonight". Koncert će izvesti pijanistica Kamile Zaveckaitė, koja će bogati repertoar Eltona Johna predstaviti u intimnim solo klavirskim aranžmanima, posebno prilagođenima akustici i atmosferi Dioklecijanovih podruma.

Sat vremena glazbe u prostoru pod zaštitom UNESCO-a

Posjetitelje očekuje približno 60 minuta glazbe u jednom od najimpresivnijih povijesnih prostora Splita, koji je dio UNESCO-ove svjetske baštine.

Broj mjesta je ograničen, a ulaznice su dostupne putem sustava Entrio.hr.