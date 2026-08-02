Beživotno tijelo muškarca pronađeno u Savi

Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, nestanak je u subotu navečer prijavio 34-godišnjak. Policiji je rekao da je prijatelja posljednji put vidio u poslijepodnevnim satima, kada je otišao na kupanje u Savu kod Lijevog Dubrovčaka.

Odmah nakon dojave pokrenuta je intenzivna potraga, koja je uključivala pretragu rijeke Save i okolnog područja. Uz pripadnike Policijske uprave zagrebačke, u akciju su bile uključene i druge nadležne službe.

Pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko u nedjelju su u ranim poslijepodnevnim satima u rijeci uočili beživotno tijelo te ga izvukli na obalu. Policija zasad nije objavila ostale detalje, piše tportal.