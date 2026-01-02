Bez vozačke za volanom: 27-godišnjak kažnjen zatvorom i novčanom kaznom

Policija je u utorak navečer, 30. prosinca 2025. godine, tijekom kontrole prometa na području Split zaustavila vozilo kojim je upravljao 27-godišnji vozač, unatoč tome što mu je vozačka dozvola ranije ukinuta zbog prikupljenih 15 negativnih prekršajnih bodova.

Utvrđeno je da ne smije ponovno podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prije listopada 2027. godine, a osim toga počinio je još tri prometna prekršaja.

S obzirom na to da je riječ o ponavljaču, sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor, te mu je izrečena kazna zatvora od 15 dana i novčana kazna od 350 eura.