Bez vozačke izazvao nesreću u Zadru, završio deset dana u zatvoru

Policija je u Zadru zatekla 57-godišnjeg muškarca koji je upravljao automobilom iako mu je vozačka dozvola ranije ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a slučaj je završio njegovim zadržavanjem i smještajem u zatvor.

Kako je izvijestila Policijska uprava zadarska, muškarac je 28. kolovoza na Liburnskoj obali upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka prije nego što je ponovno stekao pravo na upravljanje motornim vozilom.

Pritom je izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom. Na parkiralištu je, vozeći unatrag, udario u drugo osobno vozilo.

Policija ga je uz optužni prijedlog privela nadležnom sudu. U prijedlogu je zatražena novčana kazna, kazna zatvora te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 12 mjeseci.

Nakon saslušanja sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od deset dana, nakon čega je predan u zatvor u Zadru.