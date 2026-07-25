Bez vozačke i s isteklom prometnom: 23-godišnjak kažnjen s 1.580 eura

U četvrtak, 23. srpnja u 17.20 sati na državnoj cesti DC-422 u Zemuniku Donjem policijski službenici Postaje prometne policije Zadar zaustavili su motocikl zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 23-godišnjak.

Daljnjom kontrolom vozača i vozila utvrđeno je da 23-godišnjak upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje bilo koje kategorije, odnosno prije položenog vozačkog ispita te da je vozilu isteklo važenja prometne dozvole.

Vozač i vozilo su isključeni iz prometa. Zbog utvrđenih prekršaja vozač je prekršajno sankcioniran uz novčanu kaznu od 1.580,00 eura te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 3 mjeseca.