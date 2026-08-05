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Bez struje tri sata: Napunite uređaje na vrijeme, HEP najavio radove u ovim ulicama

Pogledajte o kojim ulicama je riječ

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, dio Kaštel Starog sutra će biti bez opskrbe električnom energijom.

Prema obavijesti HEP-a, prekid napajanja očekuje se od 9 do 12 sati, a obuhvatit će ulice:

  • Dr. F. Tuđmana (br. 812-830)
  • O. dr. Česlava Novaka (br. 1-11)
  • Kralja Petra Svačića (br. 51, 53, 55, 57, 57A)
  • Gostinjska (br. 1, 3, 5, 7, 9)

Iz HEP-a navode kako je riječ o unaprijed planiranim radovima na mreži niskog napona. Nakon završetka radova očekuje se normalizacija opskrbe električnom energijom.

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