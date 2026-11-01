Bez struje ostaju dijelovi Splita i Kaštela

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, sutra, u ponedjeljak 2. studenoga, bez električne energije privremeno će ostati pojedini dijelovi Splita i Kaštel Starog. Donosimo pregled lokacija i predviđenih termina isključenja. Prema najavljenom rasporedu, radovi će se odvijati tijekom jutarnjih i ranih poslijepodnevnih sati, a prekidi u opskrbi električnom energijom ovisit će o lokaciji. Na pojedinim adresama trajat će samo pola sata, dok je na drugima predviđeno višesatno isključenje.

Split: Bez struje više ulica i dijelovi Trstenika

U Omiškoj ulici, na kućnim brojevima 18, 20, 22, 29, 31 i 33, zbog zamjene mjernih uređaja planirano je isključenje električne energije od 8:30 do 12 sati.

U Osječkoj ulici 56 također je predviđena zamjena mjernog uređaja, a prekid opskrbe očekuje se od 8:30 do 9 sati. Bez električne energije privremeno će ostati i potrošači u prostorima PC Koteks, gdje su najavljeni radovi u trafostanici. Isključenje je predviđeno od 8:30 do 10 sati. Radovi su najavljeni i na području Lovretske ulice 2, Starčevićeve 13–17 te Gundulićeve 2–18 i 1–11. Zbog radova u trafostanici električne energije neće biti od 8:30 do 11 sati.

U poslijepodnevnom terminu, od 12 do 14 sati, planirani prekid opskrbe obuhvatit će sljedeće adrese:

Put Trstenika 4 A, B i D

Trstenik 8–18 i 13–25

Spinčićeva 35 i 35A

Put Radoševca 26–36

Šetalište Ivana Pavla II.

Kaštel Stari: Radovi na niskonaponskoj mreži

Planirani radovi obuhvatit će i dio Kaštel Starog, gdje je zbog zahvata na niskonaponskoj mreži najavljeno isključenje električne energije od 9:30 do 10:30 sati.

Bez struje će u navedenom terminu biti sljedeće adrese:

Cesta dr. Franje Tuđmana 912–924

Vukovarska 12A–34

Fra Ive Pernara 10–18

Lelija Ćipika 10–22

Antuna Mihanovića 5–9

Svi navedeni prekidi odnose se na ponedjeljak, 2. studenoga, a riječ je o planiranim radovima. Navedena vremena predstavljaju očekivano trajanje isključenja te su moguće promjene ovisno o tijeku radova.