BEZ STRUJE Obavite sve na vrijeme, dijelovi Splita, Ploča i otoka sljedeća dva dana bez električne energije

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom četvrtka i petka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
ČETVRTAK, 4.12.
Mjesto: Split
Ulica: Osječka 24A, 24D i 24E
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Žrnovnica-Korešnica
Ulica: A. Starčevića 46-90 i 39-69
Očekivano trajanje:
08:00 - 12:00
Mjesto: Ploče
Ulica: Stjepana Radića 19, 21
Očekivano trajanje:
08:15 - 13:00
PETAK, 5.12.
Mjesto: Split
Ulica: Matoševa 1, 1/1
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Klis
Ulica: Područja: Megdan, Gornja i Donja Ozrna, Pleštine, Varoš, Grlo, Odže, Meštrovići, Mihovilović
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Osječka 24, 24B
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Magistrala Solin 24-46E, Stoci 1-2B
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Otok Vis i otok Biševo
Ulica: Otok Vis i otok Biševo
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
