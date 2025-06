BEZ STRUJE Obavite potrebno jer će uskoro dijelovi Splita, Solina, Kaštela, Trogira, Čiova i obale ostati bez električne energije

HEP javlja da tijekom ponedjeljka i utorka dio Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

Ponedjeljak, 2.6.

Mjesto: Žrnovnica

Ulica: Put Vrbica 9

Očekivano trajanje:

09:00 - 10:00

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mjesto: Split

Ulica: Makarska 38

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Makarska 36

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Dubrovačka 37

Očekivano trajanje:

09:15 - 09:50

Mjesto: Solin

Ulica: Vladimira Čerine, Kroz Smiljanovac 1, 3

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Šibenka 27, 29, 31, Domovinskog rata 71

Očekivano trajanje:

08:00 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Mosečka 54

Očekivano trajanje:

08:30 - 09:00

Mjesto: Rupotina

Ulica: A. Starčevića 130–148, 147–155, Fra Grge Martića 2–8, 1–9, Put Voljaka 2, Kneza Trpimira 84–86, 147–169

Očekivano trajanje:

09:00 - 12:00

Mjesto: Kaštel Sućurac

Ulica: Cesta dr. Franje Tuđmana 96, 98, 100, 100A, 102

Mjesto: Ploče

Ulica: Trg bana J. Jelačića (svi k.br.), Hotel Tolero, Ulica Tina Ujevića (svi k.br.), Ulica Stjepana Radića (svi k.br.), Ulica V. Nazora (od k.br. 22 do 57), Vukovarska (2, 4, 6, 8, 31, 33), Trg K. Tomislava (svi k.br.), Obala N. Gusara (od k.br. 2 do 14), N. Gusara (od k.br. 1 do 14), Ulica Prišnica (svi k.br.), Trg Prišnica (svi k.br.), Crna rika (7, 7A, 9)

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

Mjesto: Trogir

Ulica: Put Muline 63–73

Očekivano trajanje:

08:30 - 12:00

Mjesto: Okrug Donji

Ulica: Okruška cesta, Osoje

Očekivano trajanje:

09:30 - 12:00

Mjesto: Okrug Gornji

Ulica: Šetalište Stjepana Radića

Očekivano trajanje:

08:00 - 11:00

Utorak, 3.6.

Mjesto: Split

Ulica: Makarska 46

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Matice hrvatske 18

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Makarska 40, 42, 44

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Ploče

Ulica: Trg K. Tomislava (svi k.br.), Obala N. Gusara (od k.br. 2 do 14), N. Gusara (od k.br. 1 do 14), Ulica Prišnica (svi k.br.), Trg Prišnica (svi k.br.), Ul. S. Radića (Vojarna), Trg Ploča (svi k.br.), Put Baćine (svi k.br.), Put Sladinca (svi k.br.), Žrtava fašizma (svi k.br.), Baćinska jezera (svi k.br.)

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00