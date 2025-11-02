BEZ STRUJE Nemojte se iznenaditi, veliki dijelovi Splita sljedeća dva dana bez struje

HEP je izvijestio da će tijekom ponedjeljka i utorak dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

PONJEDJELJAK, 3.11.

Mjesto: Split

Ulica: Matice Hrvatske 55

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

Mjesto: Split

Ulica: Put Duilova 4 A

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Gundulićeva 4 i 48

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Gradišćanskih Hrvata 14

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Đakovačka 7

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Cetinska 9

Očekivano trajanje:

09:00 - 10:00

Mjesto: Split

Ulica: Velebitska 18 i 20

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

UTORAK, 4.11.

Mjesto: Split

Ulica: Krležina 14

Očekivano trajanje:

08:00 - 08:30

Mjesto: Split

Ulica: Gradišćanskih Hrvata 2 i 4

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Dinka Šimunovića 25

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00