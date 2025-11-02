BEZ STRUJE Nemojte se iznenaditi, veliki dijelovi Splita sljedeća dva dana bez struje

HEP je izvijestio da će tijekom ponedjeljka i utorak dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
PONJEDJELJAK, 3.11.
Mjesto: Split
Ulica: Matice Hrvatske 55
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Split
Ulica: Put Duilova 4 A
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Gundulićeva 4 i 48
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Gradišćanskih Hrvata 14
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Đakovačka 7
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Cetinska 9
Očekivano trajanje:
09:00 - 10:00
Mjesto: Split
Ulica: Velebitska 18 i 20
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
UTORAK, 4.11.
Mjesto: Split
Ulica: Krležina 14
Očekivano trajanje:
08:00 - 08:30
Mjesto: Split
Ulica: Gradišćanskih Hrvata 2 i 4
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Dinka Šimunovića 25
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00