BEZ STRUJE Napunite mobitel, obavite potrebno: Dijelovi Splita, Kaštela i Dalmatinske zagore sljedeća dva dana bez električne energije

HEP je izvijestio da će tijekom srijede i četvrtka dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

SRIJEDA, 20.8.

Mjesto: Dugopolje

Ulica: Svetog Ante,Ruđera Boškovića

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Sukoišanska;10,12,16

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Smolonje

Ulica: predio Stanići

Očekivano trajanje:

08:00 - 12:00

Mjesto: Sičane

Ulica: Naselja: Zebić, Radanović, Maretić

Očekivano trajanje:

08:00 - 14:00

Mjesto: Bajagić

Ulica: naselja: Čugura i Šimleša , u vremenu od 08:30 - 14:30 sati,

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:30

Mjesto: Sevid, Svinca, Marinski Dolac

Ulica: Sevid, Svinca, Marinski Dolac

Očekivano trajanje:

09:00 - 15:00

Mjesto: Divulje

Ulica: Cesta Divulje

Očekivano trajanje:

08:00 - 14:00

ČETVRTAK, 21.8.

Mjesto: Split

Ulica: Put Skalica 53

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Put Skalica 47,49,51

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00