BEZ STRUJE Napunite mobitel, obavite potrebno: Dijelovi Splita, Kaštela i Dalmatinske zagore sljedeća dva dana bez električne energije

Donosimo točno vrijeme i lokacije

HEP je izvijestio da će tijekom srijede i četvrtka dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

SRIJEDA, 20.8.

Mjesto: Dugopolje
Ulica: Svetog Ante,Ruđera Boškovića
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00

Mjesto: Split
Ulica: Sukoišanska;10,12,16
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Smolonje
Ulica: predio Stanići
Očekivano trajanje:
08:00 - 12:00

Mjesto: Sičane
Ulica: Naselja: Zebić, Radanović, Maretić
Očekivano trajanje:
08:00 - 14:00

Mjesto: Bajagić
Ulica: naselja: Čugura i Šimleša , u vremenu od 08:30 - 14:30 sati,
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:30

Mjesto: Sevid, Svinca, Marinski Dolac
Ulica: Sevid, Svinca, Marinski Dolac
Očekivano trajanje:
09:00 - 15:00

Mjesto: Divulje
Ulica: Cesta Divulje
Očekivano trajanje:
08:00 - 14:00

ČETVRTAK, 21.8.

Mjesto: Split
Ulica: Put Skalica 53
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Split
Ulica: Put Skalica 47,49,51
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

