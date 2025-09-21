BEZ STRUJE Napunite mobitel, obavite potrebno: Dijelovi Splita, Kaštela i Dalmatinske zagore sljedeća dva dana bez električne energije

HEP je izvijestio da će tijekom ponedjeljka i utorka dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

PONEDJELJAK, 22.9.

Mjesto: Split

Ulica: Kroz Smrdečac; 23,27,29,31

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Srinjine

Ulica: sjeverni dio (Drače, dio Mužinića)

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

Mjesto: Krstatice, Slivno

Ulica: Krstatice, Rašćane Gornje, Slivno, Žlibina i Vrgoračka Poljica

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Bajagić, Rumin, Bitelić

Ulica: Bajagić,Rumin,Bitelić

Očekivano trajanje:

08:00 - 13:00

Mjesto: Hrvace

Ulica: Zaseok Cvitkovići

Očekivano trajanje:

08:00 - 13:00

Mjesto: Žedno

Ulica: Franini

Očekivano trajanje:

08:30 - 13:00

UTORAK, 23.9.

Mjesto: Kaštel Sućurac

Ulica: Put Strinje

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

Mjesto: Split

Ulica: Kroz Smrdečac;37,39,41,43

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00