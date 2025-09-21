Close Menu

BEZ STRUJE Napunite mobitel, obavite potrebno: Dijelovi Splita, Kaštela i Dalmatinske zagore sljedeća dva dana bez električne energije

Donosimo točno vrijeme i lokacije

HEP je izvijestio da će tijekom ponedjeljka i utorka dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

PONEDJELJAK, 22.9.

Mjesto: Split
Ulica: Kroz Smrdečac; 23,27,29,31
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mjesto: Srinjine
Ulica: sjeverni dio (Drače, dio Mužinića)
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00

Mjesto: Krstatice, Slivno
Ulica: Krstatice, Rašćane Gornje, Slivno, Žlibina i Vrgoračka Poljica
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Bajagić, Rumin, Bitelić
Ulica: Bajagić,Rumin,Bitelić
Očekivano trajanje:
08:00 - 13:00

Mjesto: Hrvace
Ulica: Zaseok Cvitkovići
Očekivano trajanje:
08:00 - 13:00

Mjesto: Žedno
Ulica: Franini
Očekivano trajanje:
08:30 - 13:00

UTORAK, 23.9.

Mjesto: Kaštel Sućurac
Ulica: Put Strinje
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00

Mjesto: Split
Ulica: Kroz Smrdečac;37,39,41,43
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
1
Laž
1
Sad
4
Mad
3