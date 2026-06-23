Bez struje dijelovi Splita, Kaštela i Zagore: Provjerite jeste li među njima

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u četvrtak 25. lipnja 2026. godine bez električne energije privremeno će ostati potrošači na području Splita, Kaštel Gomilice i Crivca. Iz Elektrodalmacije Split navode kako su prekidi opskrbe nužni radi radova na mreži i zamjene mjernih uređaja.

U Crivcu će struje biti od 8:30 do 13 sati u ulicama Put starog sela 12-45, Put mlina 1-39 i Put Gnojina 1-9, a razlog prekida su radovi na niskonaponskoj mreži.

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U Kaštel Gomilici prekid je predviđen od 9 do 13:30 sati zbog radova na mreži, a obuhvaća dio Ulice Marka Marulića, Ulicu fra Ante Pavlova te dio Ceste dr. Franje Tuđmana.

Na području Splita bez struje će od 8:30 do 12:30 sati biti potrošači u Ulici Matice hrvatske na kućnim brojevima 19, 21 i 23 te u Velebitskoj ulici broj 16. U tim će se dijelovima grada obavljati zamjena mjernih uređaja.

Iz Elektrodalmacije mole građane za razumijevanje te napominju da se planirani radovi izvode radi sigurnosti i pouzdanosti opskrbe električnom energijom.