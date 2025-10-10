Bez struje danas dio Hercegovačke ulice u Splitu

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, danas, 10. listopada 2025. godine, bez napajanja električnom energijom bit će dijelovi Hercegovačke ulice u Splitu, i to na kućnom broju 32.

Kako je objavila Elektrodalmacija Split, prekid opskrbe strujom predviđen je u vremenu od 8:30 do 14:00 sati, a razlog su radovi na niskonaponskoj mreži (NN).

Građanima se savjetuje oprez pri korištenju električnih uređaja nakon ponovne uspostave napajanja te zahvaljuje na razumijevanju tijekom trajanja radova.