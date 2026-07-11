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Bez pravila i srama: Drugu večer Ultre obilježile hrabre modne kombinacije

FOTO Odvažna izdanja na Ultri

Dok se u Parku mladeži drugu večer Ultra Europe festivala izmjenjuju nastupi najvećih svjetskih DJ-a, jednaku pažnju kao i glazba privlače modne kombinacije posjetitelja. Ultra je odavno postala mnogo više od glazbenog festivala za mnoge je to prilika da pokažu kreativnost i pomaknu granice festivalskog stila.

I ove godine prevladavaju odvažna izdanja, šljokice, upečatljivi modni dodaci i kombinacije koje se rijetko viđaju izvan festivalskog okruženja. Posebnu pozornost privuklo je i to što među publikom nije nedostajalo ni nešto starijih partijanera i partijanerica, koji su pokazali da ljubav prema elektroničkoj glazbi nema dobnih granica.

Kakva je atmosfera na Parku mladeži i koje odjevne kombinacije briljiraju pogledajte u galeriji.

bepo ultra druga vecer 1
GALERIJA
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