Bez pravila i srama: Drugu večer Ultre obilježile hrabre modne kombinacije

Dok se u Parku mladeži drugu večer Ultra Europe festivala izmjenjuju nastupi najvećih svjetskih DJ-a, jednaku pažnju kao i glazba privlače modne kombinacije posjetitelja. Ultra je odavno postala mnogo više od glazbenog festivala za mnoge je to prilika da pokažu kreativnost i pomaknu granice festivalskog stila.

I ove godine prevladavaju odvažna izdanja, šljokice, upečatljivi modni dodaci i kombinacije koje se rijetko viđaju izvan festivalskog okruženja. Posebnu pozornost privuklo je i to što među publikom nije nedostajalo ni nešto starijih partijanera i partijanerica, koji su pokazali da ljubav prema elektroničkoj glazbi nema dobnih granica.

Kakva je atmosfera na Parku mladeži i koje odjevne kombinacije briljiraju pogledajte u galeriji.