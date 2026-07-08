Bez čekanja do bezbolnog pokreta: Ortopedska bolnica zdravstvenog centra SalonaMED u srpnju odobrava dodatne pogodnosti na operacije kuka, koljena i ramena

Bolovi u zglobovima više nisu problem isključivo starije populacije ili profesionalnih sportaša. Sve veći broj aktivnih ljudi suočava se s ograničenom pokretljivošću, kroničnom boli i smanjenom kvalitetom života zbog oštećenja zglobova, tetiva i ligamenata. U takvim situacijama brz pristup dijagnostici i liječenju postaje ključan za uspješan oporavak. ​

Upravo zato sve veći značaj dobivaju privatne zdravstvene ustanove koje pacijentima omogućuju pravovremenu medicinsku skrb bez dugih lista čekanja. Jedina privatna ortopedska bolnica u Dalmaciji s vlastitim stacionarom, svojim pacijentima pruža mogućnost da pregled, dijagnostiku, operativni zahvat i postoperativni oporavak obave na jednom mjestu i uz isti stručni tim. ​

Umjesto mjeseci čekanja i hodanja od ustanove do ustanove u novoj, modernoj ortopedskoj bolnici u Solinu dijagnoza se može postaviti brzo a liječenje započeti u najkraćem mogućem roku. Nakon operacije pacijenti su pod stalnim nadzorom a rehabilitacija počinje vrlo rano, što značajno ubrzava i poboljšava oporavak.

Posebna ljetna pogodnost za pacijente

Tijekom srpnja Ortopedska bolnica centra SalonaMED odobrava 15 % popusta na operacije ugradnje endoproteze kuka, koljena i ramena, čime pacijentima dodatno olakšava donošenje odluke o zahvatu koji im može vratiti pokretljivost i svakodnevnu funkcionalnost. Odluka o operaciji donosi se individualno, nakon specijalističkog pregleda i procjene ortopeda. ​

Ljeto više nije prepreka za operativne zahvate

Iako dio pacijenata još uvijek odgađa operacije do jeseni zbog uvjerenja da visoke temperature otežavaju oporavak, moderna medicinska praksa pokazuje suprotno. Zahvati se danas izvode u kontroliranim uvjetima koji nisu ovisni o vanjskim vremenskim prilikama a oporavak je u ugodnim prostorima prostrane bolnice uz stalni nadzor liječnika i fizioterapeuta.

U nedavno izgrađenoj modernoj bolnici operacije se izvode u dvjema suvremeno opremljenim i potpuno klimatiziranim operacijskim salama koje zadovoljavaju najviše standarde sterilnosti i sigurnosti. Nakon zahvata pacijentima je osigurana 24-satna medicinska skrb, dok rehabilitacija započinje vrlo rano, što pridonosi bržem i učinkovitijem oporavku.

Iskustvo, stručnost i moderna tehnologija

Jedan od ključnih aduta suvremene bolnice je multidisciplinarni tim stručnjaka iz područja ortopedije, traumatologije, anesteziologije i fizikalne terapije. Među njima su dr. Josip Vidović, dr. sc. Zvonimir Kutleša, dr. Darko Sršen i dr. Ozren Tomić, uz anesteziološku podršku tima kojim upravlja dr. sc. Nataša Dropulić.

Ortopedska bolnica primjenjuje suvremene operativne tehnike koje omogućuju minimalno invazivan pristup i maksimalno očuvanje tkiva. Kod operacija kuka i koljena poseban je naglasak stavljen na smanjenje gubitka krvi te što brži povratak pacijenata svakodnevnim aktivnostima. Mnogi pacijenti uz pomoć štaka samostalno ustaju već prvi dan nakon operacije. ​

Za sve zahvate koriste se certificirane endoproteze renomiranih svjetskih proizvođača, s ciljem osiguravanja dugotrajnih i stabilnih rezultata liječenja.

Sve na jednom mjestu

Ključna prednost ortopedske bolnice zdravstvenog centra SalonaMED je integrirani model skrbi koji objedinjuje radiološku dijagnostiku, operacijski program, intenzivnu njegu i postoperativnu fizikalnu terapiju.

Time se pacijentima omogućava kontinuirano praćenje kroz sve faze liječenja bez potrebe za odlaskom u više različitih zdravstvenih ustanova i gubljenja vremena u bolnom stanju. ​

Ortopedska bolnica raspolaže s devet moderno uređenih soba, ukupno 17 bolesničkih kreveta te jedinicom intenzivnog liječenja. Uz stručnu medicinsku skrb, pacijentima je osigurana i razina komfora usporediva s najboljim europskim klinikama.

Kako ostvariti pogodnost?

Pacijenti zainteresirani za konzultacije ili operativne zahvate mogu se informirati izravno u poliklinici zdravstvenog centra SalonaMED u Solinu putem telefona 021 312 761 i 095 770 2818, putem kontakt obrasca na službenoj web stranici na linku ili slanjem upita na adresu info.poliklinika@salonamed.hr. Posebna pogodnost od 15 % popusta na operacije kuka, koljena i ramena dostupna je isključivo do kraja srpnja. ​