Bessone prokomentirao karton(e): "Suci rade greške, no dobro"

Hajduk je danas od 15 sati igrao protiv Osijeka na Opus Areni utakmicu 13. kola SuperSport HNL-a, a Splićani su slavili golom Martina iz 89. minute i upisali minimalnu pobjedu od 0:1.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije prokomentirao trener Osijeka Federico Bessone odgovaravši na novinarska pitanja.

Komentar utakmice?

Prvo je poluvrijeme bilo bolje, oni su nas dobro zatvarali, a u drugom smo se pogubili nekako. Danas smo izgubili protiv Hajduka koji je jako dobra momčad, jako su dobro odigrali, ponosan sam na naše momke.

Jako puno mladih igrača ste stavili danas. Je li Vas to koštalo pobjede?

Da, neću Vam lagati, ali vjerujte mi, ako ne zabijemo golove iz onakvih sitauacija, primili smo gol i izgubili. Ja ne gledam tko igra, fokusiran sam na svoju momčad, ponosan sam na svoje mlade igrače i svoj "vrtić".

Kako komentirate promjene u sastavu?

Žuti karton je dobio Petrusenko, nije ga trebao dobiti, suci rade greške, no dobro. Kasnije sam mijenjao. Danas Mejia nije mogao igrati, da sam ga mogao koristiti, sigurno bi nam pomogao. Petrusenko sada igra, on je moj ratnik.

Kako komentirate crveni karton?

Pogledao sam tu situaciju, nije mi se činilo da je napravio preoštar star, ali mislim da je sudac pokazao to zato što je vidio gaženje. Mislim da nije bio crveni karton, kao ni u Splitu.

Kako se pripremati tijekom pauze?

Dat ću im nekoliko dana pauze, nemamo nekoliko igrača na raspolaganju jer idu s reprezentacijama. Imat će odmora. Atmosfera je dobra, a Hajduk je jako dobra momčad. Pripremat ćemo se za Belupa i nadamo se da ćemo tamo izvući neke bodove.



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