Bespomoćnog mladića tukli, gazili i vukli po cesti: "Izgubio je svijest, a onda je počelo brutalno iživljavanje""

SB Online objavio je snimku koja prikazuje brutalan fizički napad u Slavonskom Brodu. Na videu se vidi kako napadač nastavlja udarati mladića koji nepomično leži na tlu, dok većina okupljenih ne reagira.

Portal također neslužbeno navodi da je osoba koja se na snimci ističe kao glavni napadač maloljetna. Snimka je izazvala zabrinutost zbog brutalnosti napada, ali i pasivnosti prisutnih promatrača.

Danijela Mikola, novinarka 24sata, stupila je u kontakt sa sestrom mladića koji je brutalno pretučen.

"Dok je prolazio pored Fine, ta skupina dečki mu je počela dobacivati nešto, provocirati, iako ga uopće ne poznaju niti on zna ikoga od njih. To rade svakoga vikenda, uvijek su na istom mjestu i svi to znamo. Brat ih je prvo ignorirao, ali su oni krenuli za njim. Rekao im je da ga ostave na miru, da ide kući, ali oni su i dalje provocirali. Počeo je trčati, ali oni su potrčali za njim.

Nažalost, pao je i tu su ga dohvatili. Moj brat je povučen, ima 30 godina, ali se uopće ne zna tući. Zapravo nije ni stigao pružiti nikakav otpor. Dok je ustajao, rekao im je da ga ne tuku, da mora u Njemačku nazad na posao, ali ovaj sa snimke ga je udario nogom u glavu i on je izgubio svijest. Potom kreće to brutalno nasilje nad njim", ispričala je sestra napadnutog mladića.

"Jedan čovjek je izašao na ulicu i kada je vidio da mog brata mlate, ušao je u kuću po bejzbolsku palicu. Kada se vratio, napadači su se razbježali", ispričala je.

Dodaje kako je djevojka koja je snimala incident pozvala policiju i hitnu pomoć te je ozlijeđenom mladiću pokušala pomoći polijevajući ga vodom.

Sestra pritom kaže da je policija na mjesto događaja stigla tek nakon dvadesetak minuta, a da hitna pomoć nije došla na mjesto napada iako je bila pozvana.

"Kada je policija konačno došla, stavili su ga u automobil i odvezli u bolnicu", rekla je sestra napadnutog mladića.

Sestra je ispričala kakve je ozljede brat zadobio u ovom gnjusnom premlaćivanju.

"Šivali su mu arkadu, cijela glava mu je natečena, ima podljeve ispod očiju, tijelo puno modrica, stalno mu se vrti u glavi i sve ga boli.

Mi u Brodu nemamo dobra iskustva s policijom kada su takve stvari u pitanju. Naša policija ne kažnjava takve napade. Kada sam objavila snimku napada na svog brata, javilo mi se jako puno roditelja čija su djeca također napadnuta, ali nitko za to nije kažnjen. Sada su svi ljuti i traže pravdu", ispričala je.

Policija se još uvijek nije oglasila o ovom slučaju.