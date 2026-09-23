Besplatno provjerite zdravlje srca: Bez uputnice izmjerite tlak, snimite EKG i razgovarajte s kardiologom

Povodom Svjetskog dana srca, u petak, 25. rujna od 10 do 13 sati na Trgu bana Josipa Jelačića održat će se javnozdravstveno-edukativna akcija „Ritam srca za ritam grada“.

Građani će bez prethodne najave i uputnice moći besplatno provjeriti rad svojeg srca te dobiti stručne savjete kardiologa.

Akcija se u Zagrebu održava treću godinu zaredom, pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba, u suorganizaciji Hrvatske udruge „Ritam srca“ i Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, uz potporu Svjetske federacije za srce.

Posjetitelji će moći:

• snimiti jednokanalni EKG

• izmjeriti krvni tlak

• izmjeriti zasićenost krvi kisikom

• razgovarati s kardiolozima

• dobiti savjete o prevenciji i očuvanju kardiovaskularnog zdravlja

• upoznati se s uporabom automatskoga vanjskog defibrilatora (AVD).

• preuzeti brošure o zdravlju srca

Cilj akcije jest potaknuti pravodobno otkrivanje aritmija, upozoriti na važnost redovitih zdravstvenih kontrola te građanima približiti jednostavne načine praćenja rada vlastitog srca.

Aritmije je važno otkriti prije pojave ozbiljnih komplikacija. Neliječena fibrilacija atrija može znatno povećati rizik od moždanog udara i srčanog popuštanja. Poseban je izazov to što dio osoba s aritmijom nema izražene simptome, zbog čega poremećaj srčanog ritma može dugo ostati neprepoznat.

Na moguću aritmiju mogu upozoravati nepravilan ili ubrzan puls, osjećaj preskakanja ili snažnog lupanja srca, umor, nedostatak zraka, slabost i omaglica. Rizik raste s dobi, a veći je i kod osoba koje imaju povišen krvni tlak, prekomjernu tjelesnu masu ili druge bolesti srca i krvnih žila.

„Neke aritmije dugo ne uzrokuju prepoznatljive tegobe. Upravo zato jednostavna kontrola pulsa i EKG-a može biti važan prvi korak prema pravodobnom otkrivanju problema. Pozivamo građane da nam se pridruže i nekoliko minuta posvete zdravlju svojeg srca“, poručuje prim. dr. sc. Borka Pezo Nikolić, predsjednica Hrvatske udruge „Ritam srca“.

Za sudjelovanje nije potrebna prethodna prijava ni liječnička uputnica.

Dovoljno je doći 25. rujna između 10 i 13 sati na Trg bana Josipa Jelačića i izdvojiti nekoliko minuta za zdravlje svojeg srca.

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana srca, 28. rujna u večernjim satima na fontanama ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice bit će prikazana prigodna poruka posvećena zdravlju srca.