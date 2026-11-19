Iako često na to zaboravljamo – vlastito zdravlje i zdravlje naših najbližih trebalo bi nam biti na prvom mjestu. Stoga je City Center one, u suradnji s Farmacijom, za vas pripremio niz besplatnih pregleda i savjetovanja sa stručnjacima koji će biti izvrsna polazišna točka u utvrđivanju općeg stanja vašeg organizma.

Tijekom dva dana očekuje vas mjerenje razine šećera, kolesterola i triglicerida, pregled vlasišta, maderoterapija, antropometrijsko mjerenje i procjena sindroma sarkopenije, savjetovanje o suplementima i degustacija proizvoda, mjerenje krvnog tlaka, zasićenosti krvi kisikom i EKG kako biste stekli bolji uvid u svoje zdravstveno stanje.

Očekuju vas i odlični popusti u Farmacia prodavaonici.

Budući da je broj mjesta za maderoterapiju ograničen, na vrijeme se naručite pozivom na broj telefona 021/373-739 ili osobno u Farmaciji na 1. katu City Centera one.

Kao dodatak programu, ovoga puta moći ćete izmjeriti očni tlak, važan pokazatelj u prevenciji glaukoma, jedne od najozbiljnijih bolesti oka. Također, imat ćete priliku razgovarati i savjetovati se s liječnikom Poliklinike Oremus te saznati više o prevenciji i ranom otkrivanju drugih oftalmoloških problema.

Briga o sebi počinje u City Centeru one – odazovite se na besplatne preglede i napravite prvi korak ka zdravijem životu. Vidimo se!