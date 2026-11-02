Besplatne ulaznice za veliki spektakl na Poljudu već se dijele: Evo kako doći do njih

Poljud se priprema za veliki glazbeni događaj posvećen legendarnom Miši Kovaču. Očekuje se večer ispunjena emocijama, pjesmom i uspomenama, a posebnu pozornost javnosti privukla je vijest da su ulaznice za ovaj spektakl besplatne.

Splitski Poljud ponovno bi trebao postati mjesto velikih emocija i zajedništva. Ovoga puta u središtu pozornosti nije nogomet, već glazbena legenda Mišo Kovač, čije su pjesme desetljećima nezaobilazan dio dalmatinske glazbene tradicije.

Najavljeni događaj zamišljen je kao veliki glazbeni oproštaj i posveta njegovoj bogatoj karijeri, uz pjesme koje su obilježile generacije.

Velik interes za besplatne ulaznice

Posebno zanimanje izazvala je informacija da se ulaznice za događaj dijele besplatno, čime se omogućuje širokom krugu obožavatelja da budu dio ove posebne večeri.

Očekuje se emotivna atmosfera, a Poljud, stadion na kojem su se kroz povijest održavali brojni nezaboravni događaji, trebao bi pružiti posebnu kulisu za glazbenu posvetu jednom od najpoznatijih dalmatinskih pjevača.

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