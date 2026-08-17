Besplatne STEM radionice za djecu u Splitu: Evo kako se prijaviti

Udruga za popularizaciju Eureka poziva djecu, učenike i mlade na sudjelovanje u edukativnim STEM radionicama i javnim manifestacijama u okviru projekta SVJETIONIK – STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: obrazovanje, napredak i kreativnost, ref.br. SF.2.4.06.04.0027.

Projektne aktivnosti su usmjerene na razvoj STEM vještina s posebnim naglaskom na klimatske promjene, održivi razvoj i primjenu novih tehnologija. Sudjelovanje je, zahvaljujući financijskoj potpori Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), za sve sudionike u potpunosti besplatno.

Pozivamo Vas da prijavite svoje dijete na jednu od sljedećih radionica za predškolski i osnovnoškolski uzrast, putem prijavnog obrasca: https://forms.gle/xbKssojV6E2FMvRHA .

Mjesto održavanja radionica: Udruga za popularizaciju znanosti Eureka, Vrančićeva 1, 21 000 Split

Vrijeme održavanja radionica: 31. kolovoza 2026. u 18:00-18:45 i 19:00-19:45.

Napomena: Broj mjesta na radionicama je ograničen. Mjesta se popunjavaju prema vremenu zaprimanja prijave – prednost imaju oni koji se prvi prijave, u skladu s kriterijima definiranim projektom. Svi sudionici koji osiguraju mjesto na radionici pravodobnom prijavom dobit će e-mail s potvrdom sudjelovanja.

Uz radionice, 26.8.2026. od 09:30-11:30 će se, na plaži ispred hotela Le Meridien Lav u Podstrani (Gljevačka 2A, 21312 Podstrana) održati i javna manifestacija STEM izložba. U okviru manifestacije postavit će se štandovi s različitim temama iz STEM područja, plakatima koji pojašnjavaju zanimljive fenomene, od meteotsunamija do STEM-a u sportu, a sudionici će moći i aktivno sudjelovati u rješavanju pojedinih izazova i izvođenju jednostavnih eksperimenata. Sva zainteresirana djeca i učenici pozvani su da sudjeluju jer za sudjelovanje u javnim manifestacijama nije potrebna prethodna prijava. Dovoljno je samo doći i uključiti se, s obzirom na to da se sve odvijaju na javnim i svima dostupnim mjestima. Veselimo se velikom broju zadovoljnih sudionika!

Više informacija o projektu i projektnim aktivnostima, kontakt organizatora, kao i kalendare događanja za svaki mjesec, pronađite na: https://www.eureka.hr/projekti/svjetionik .

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti, istraže svijet znanosti kroz igru i istraživanje te razvijaju vještine budućnosti u okruženju koje potiče kreativnost i inovacije.

Informacije o projektu i EU financiranju:

Projekt SVJETIONIK, ref.br. SF.2.4.06.04.0027 provodi Udruga za popularizaciju znanosti Eureka u partnerstvu sa Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Splitu, III. Gimnazijom Split, osnovnim školama Kamen-Šine, Žrnovnica i Lučac te Clusterom za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split. Ukupna vrijednost projekta iznosi 267.676,70 EUR, u potpunosti je osigurana bespovratnim sredstvima, od čega 85 % financira Europski socijalni fond plus (ESF+), a 15 % Državni proračun Republike Hrvatske. Projekt se provodi od 12. ožujka 2025. do 12. ožujka 2027.

Projekt SVJETIONIK - STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: obrazovanje, napredak i kreativnost usmjeren je na jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu STEM edukacije s fokusom na klimatske promjene. Kroz niz radionica, predavanja, izložbi i javnih događanja, projekt promiče održivi razvoj i potiče djecu i mlade na razmišljanje o ekološkim izazovima današnjice koristeći interdisciplinarni STEM pristup.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva kroz osmišljavanje i provedbu STEM radionica za djecu, poticanje interesa za znanost i razvoj vještina budućnosti kroz istraživačko učenje.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.“. Realizira se temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a", s ciljem unaprjeđenja kapaciteta organizacija civilnoga društva za razvoj i provedbu.